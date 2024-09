Ουκρανία: Τουλάχιστον 41 νεκροί και 180 τραυματίες από ρωσικό πλήγμα στην Πολτάβα

Δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο σε κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 180, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο σε κεντρική περιοχή της Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον 41 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 180, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το χτύπημα σημειώθηκε στην περιοχή Πολτάβα, δήλωσε ο Zελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το χτύπημα έγινε σε στρατιωτική σχολή και σύμφωνα όσα γίνονται γνωστά πάρα πολλά άτομα είναι κάτω από τα χαλάσματα και ενδεχομένως ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

Occupiers attacked Poltava: 41 people killed, more than 180 wounded

According to preliminary reports, the Russian army launched ballistic strikes on the building of the Institute of Communications and a nearby hospital. pic.twitter.com/XnHV3xhDKP

— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2024