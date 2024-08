«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ χτύπησε με 320 πυραύλους το Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της «πρώτης φάσης» της απάντησης για τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ - Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Ισραήλ για 48 ώρες

Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή αφού το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου Χεζμπολάχ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε «την πρώτη φάση» αντιποίνων του για τον θάνατο ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού του βραχίονα, του Φουάντ Σουκρ, σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό σε προάστιο της Βηρυτού τον περασμένο μήνα.

Το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου σημείωσε ότι έπληξε σήμερα 11 ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους και ότι εξαπέλυσε πάνω από 320 πυραύλους Κατιούσα.

According to reports in #Lebanon, the #IDF has been conducting a pre-emptive strike against #Hezbollah in southern Lebanon for several minutes now.

more than 15 attacks so far.

Huge explosions are heard in Lebanon. https://t.co/4DghwnbQtb pic.twitter.com/bpArgguWu2 — Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) August 25, 2024

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι "εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και πυραύλων τη δολοφονία του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού της βραχίονα, στο πλαίσιο της οποίας επλήγησαν 11 ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως ισχυρίστηκε.

Έέβαλε στο στόχαστρο προσδιορισμένο "ειδικό στρατιωτικό στόχο, όπως και πλατφόρμες του Σιδηρού Θόλου του Ισραήλ και άλλες τοποθεσίες" .

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν από την άλλη πως οι περισσότεροι βομβαρδισμοί τους —έγιναν τουλάχιστον 40, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ— έπληξαν στόχους στον νότιο Λίβανο προς το παρόν, διεμήνυσαν ωστόσο ότι θα πλήξουν οποιαδήποτε τοποθεσία όπου θεωρούν πως υφίσταται απειλή. Πρόσθεσαν πως καταμέτρησαν «πάνω από 150» βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

#WATCH: Israeli air defenses repel Hezbollah rockets launched at civilians in northern Israel pic.twitter.com/0umnUs7U2q — Israel War Room (@IsraelWarRoom) August 25, 2024

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Ισραήλ για 48 ώρες

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε νωρίτερα πως συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού του συμβουλίου για τις 07:00. Ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Γκάλαντ ανακοίνωσε πως κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο «εσωτερικό μέτωπο» —σε όλη την ισραηλινή επικράτεια— για 48 ώρες.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό λιβανικό κίνημα, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ, έκανε λόγο για σειρά ισραηλινών επιδρομών σε περιοχές Κουνίν Ρασφ, Ατ Ταΐρι, Μπέιτ Γιαχούν, Αλ Χαρντάλι, Ζάουταρ, Ικλίμ αλ Τούφα και αλ Ρεϊχάν, στον νότιο Λίβανο.

Το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι πτήσεις που προγραμματίζονταν από αυτό προς άλλους προορισμούς θα αναβάλλονταν και ότι οι εισερχόμενες πτήσεις θα εκτρέπονταν. Ωστόσο πριν από λίγο έκανε γνωστό πως η λειτουργία του συνεχίζεται ομαλά από τις 07:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ben Gurion airport right now — all flights to and from Israel cancelled until at least 10 am pic.twitter.com/Kz78qbcabe — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) August 25, 2024

Ο εκπρόσωπος της ισραηλινής αρχής πολιτικής αεροπορίας Ρόι Στάινμετζ ανακοίνωσε επανέναρξη της λειτουργίας του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν «στις 07:00″ τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) συμπεριλαμβανομένων απογειώσεων και προσγειώσεων». «Τα αεροπλάνα που είχαν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια θα απογειωθούν ξανά προς το Μπεν Γκουριόν», πρόσθεσε.

ΗΠΑ: Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται

Εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον «θα συνεχίσει να υποστηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται», ενώ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε εντολή στην ομάδα του να επικοινωνεί «επί μονίμου βάσεως» με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Τη δέσμευση της Ουάσινγκτον στην άμυνα του Ισραήλ επαναβεβαίωσε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ο Όστιν «μίλησε με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για να συζητήσουν για την άμυνα του Ισραήλ κατά των επιθέσεων της Λιβανέζικης (Χεζμπολάχ)». «Ο υπουργός Όστιν επαναβεβαίωσε την ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ στην άμυνα του Ισραήλ κατά οποιωνδήποτε επιθέσεων από το Ιράν και τους περιφερειακούς εταίρους και συμμάχους του», πρόσθεσε το Πεντάγωνο.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και ήμασταν πολύ σαφείς στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν την άμυνα του Ισραήλ», διευκρίνισε εκπρόσωπος του Πενταγώνου στην ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Συνομιλίες

Οι σημερινές εχθροπραξίες Ισραήλ-Χεζμπολά καταγράφτηκαν εν μέσω των συνομιλιών στο Κάιρο με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακο ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτεια.

Οι φόβοι για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, το ξέσπασμα ολοκληρωτικού πολέμου, εντάθηκαν μετά τον θάνατο του Φουάντ Σουκρ, ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα της Χεζμπολά, σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, κι αυτόν μερικές ώρες αργότερα του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, στην Τεχεράνη. Το Ιράν και η Χεζμπολά κατηγόρησαν το Ισραήλ για τον φόνο κι ορκίστηκαν να πάρουν εκδίκηση.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί τόνισε πως «μαχητικά αεροσκάφη επιτίθενται αυτή τη στιγμή» σε θέσεις της Χεζμπολά.

«Παρατηρήσαμε προετοιμασίες της Χεζμπολά για επιθέσεις ευρείας κλίμακας εναντίον της ισραηλινής επικράτειας», ανέφερε νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός σε μήνυμά του συνταγμένο στα αραβικά, προορισμένο για τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου, που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

Κάλεσε «οποιονδήποτε βρίσκεται κοντά σε ζώνες όπου επιχειρεί η Χεζμπολά» να φύγει «αμέσως (...) για την προστασία του και την προστασία της οικογένειάς του», συμπληρώνοντας πως «θα κάνει αυτό που είναι απαραίτητο για να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

Από την 8η Οκτωβρίου, έχουν σκοτωθεί πάνω από 600 άνθρωποι στην Λίβανο, κυρίως μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και 131 άμαχοι, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην άλλη πλευρά, στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο και προσαρτημένο συριακό υψίπεδο του Γκολάν, έχουν σκοτωθεί 23 στρατιωτικοί και 26 άμαχοι, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Με αυτό το φόντο διεξάγονταν χθες συνομιλίες στο Κάιρο προκειμένου να κλειστεί συμφωνία για εκεχειρία, οι πιθανότητες για την οποία πάντως μοιάζουν λίγες.

Ο νέος κύκλος διαπραγματεύσεων άρχισε την Πέμπτη στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, με παρόντες τους επικεφαλής της Μοσάντ (ισραηλινή κατασκοπεία) Δαυίδ Μπαρνέα και της Σιν Μπετ (αντικατασκοπεία) Ρονέν Μπαρ, του διευθυντή της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ ΜακΓκέρκ, καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Αντιπροσωπεία της Χαμάς πήγε στο Κάιρο, χωρίς να αναμένεται να συμμετάσχει στις συνομιλίες· επρόκειτο να συναντηθεί χθες βράδυ με αιγύπτιους αξιωματούχος, είπε στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Εδώ και μήνες, οι μεσολαβητές προσπαθούν να πείσουν τις αντιμαχόμενες πλευρές να κηρύξουν ανακωχή, να σταματήσουν έστω για κάποιο διάστημα τον πόλεμο που διανύει την 324η ημέρα του, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μόνη ανάπαυλα ήταν η κατάπαυση του πυρός μιας εβδομάδας τον Νοέμβριο.

Αιγυπτιακή πηγή ανέφερε χθες πως οι χθεσινές συνομιλίες επρόκειτο να αποτελέσουν «σημείο καμπής», ενώ η Ουάσιγκτον έκανε λόγο για «πρόοδο» την Παρασκευή.

Οι συνομιλίες σκόνταφταν κυρίως στο ζήτημα του ελέγχου του λεγόμενου Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, στενής ζώνης κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου που κυρίευσε ο ισραηλινός στρατός τον Μάιο.

Τα σημεία που δεν υποχωρεί ο Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος οι δυνάμεις του να διατηρήσουν τον έλεγχο του «για να εμποδιστεί ο επανεξοπλισμός της Χαμάς που θα της επέτρεπε να διαπράξει εκ νέου τις φρικαλεότητες της 7ης Οκτωβρίου», σύμφωνα με το γραφείο του.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων από όλο τον θύλακο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει έρθει σε αντιπαράθεση με εκπροσώπους της χώρας του στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας λόγω της επιμονής του να μην αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Ο διάδρομος της Φιλαδέλφειας, κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο, και ο διάδρομος Νετζαρίμ, που διατρέχει τον θύλακα, είναι δύο από τα βασικά σημεία τριβής στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας. Παράλληλα έχει τονίσει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να διατηρήσει σημεία ελέγχου στον διάδρομο Νετζαρίμ προκειμένου να εμποδίζει ένοπλους μαχητές της Χαμάς να κινούνται από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το βόρειο.

Από την πλευρά του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων από όλο τον θύλακο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας.

Το κίνημα επιμένει να ζητεί να εφαρμοστεί πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν την 31η Μαΐου και το ίδιο διαβεβαίωσε πως αποδέχεται στις αρχές Ιουλίου. Προέβλεπε ανακωχή έξι εβδομάδων, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες ζώνες του θυλάκου, απελευθέρωση ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα παλαιστινίων φυλακισμένων· κατόπιν, σε δεύτερη φάση, την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον θύλακο υπό πολιορκία.

