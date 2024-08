Ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προχώρησαν στην ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων πολέμου, μεταξύ των οποίων Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά την ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ.

Η Ρωσία και η Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι προχώρησαν στην ανταλλαγή 230 αιχμαλώτων πολέμου, μεταξύ των οποίων Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν κατά την ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Κουρσκ.

«Έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, 115 Ρώσοι στρατιώτες που αιχμαλωτίστηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ απομακρύνθηκαν από τα εδάφη που ελέγχει το καθεστώς του Κιέβου. Σε αντάλλαγμα αφέθηκαν ελεύθεροι 115 αιχμάλωτοι των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες βρίσκονται πλέον στη Λευκορωσία.

«Σήμερα 115 ακόμη από τους υπερασπιστές μας επέστρεψαν στα σπίτια τους», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ευχαρίστησε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ενήργησαν ως μεσολαβητές για την επίτευξη της συμφωνίας αυτής.

The 55th exchange of prisoners, 115 for 115, since the full-scale Russian invasion of Ukraine took place today.

On the Ukrainian side, nine illegally convicted soldiers (meaning Russia charged the with terrorism or some other made up charges instead of following POW protocols… pic.twitter.com/mCoxdQkedN

— OSINT (Uri Kikaski) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 (@UKikaski) August 24, 2024