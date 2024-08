Τραμπ: Προσφέρει θέση στον Έλον Μασκ αν εκλεγεί - Η απάντηση του ιδιοκτήτη της Tesla

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο να δώσει στον Έλον Μασκ μια θέση εργασίας στην κυβέρνησή του, αν κερδίσει την επανεκλογή του τον Νοέμβριο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, ο Τραμπ ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, αν ο Μασκ θα μπορούσε να διοριστεί ως σύμβουλος ή μέλος του υπουργικού του συμβουλίου. Ο ίδιος απάντησε πως ο Μασκ «είναι ένας πολύ έξυπνος τύπος» και στη συνέχεια είπε ότι «σίγουρα θα το έκανα. Είναι ένας ευφυέστατος τύπος».

Μερικές ώρες αργότερα, ο δισεκατομμυριούχος Μασκ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε να στέκεται σε ένα βήμα με φόντο την αμερικανική σημαία και την εξής λεζάντα: «Είμαι πρόθυμος να υπηρετήσω».

I am willing to serve pic.twitter.com/BJhGbcA2e0

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024