Γερμανία: Πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ σε μουσικό φεστιβάλ στη Λειψία – Περισσότεροι από 30 τραυματίες

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ρόδα λούνα παρκ στη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ κοντά στη Λειψία της Γερμανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:00 (τοπική ώρα, 22:00 στην Ελλάδα) σε μια καμπίνα και εξαπλώθηκε σε διπλανή. Δεκαοκτώ τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομείο, ενώ οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Αρκετοί τραυματίστηκαν πηδώντας από μεγάλο ύψος, στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη φλεγόμενη ρόδα. Στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης, σύμφωνα με την αστυνομία. Σύμφωνα με την αστυνομία μεταξύ των τραυματιών είναι και τέσσερις αστυνομικοί.

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany - which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames.#BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt

— Target Reporter (@Target_Reporter) August 17, 2024