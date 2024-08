Δεύτερη νύχτα αγωνίας στην Αττική: Μάχη με πολλαπλές εστίες φωτιάς σε Πεντέλη, Μαραθώνα και Γέρακα

Στις φλόγες για δεύτερο 24ωρο η βορειοανατολική Αττική με δεκάδες κατοικίες, επιχειρήσεις και οχήματα σε Πεντέλη, Βριλήσσια, Χαλάνδρι, Γέρακα, Διόνυσο και Μαραθώνα να έχουν γίνει στάχτη από το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο αλλά με πολλαπλές διάσπαρτες εστίες συνεχίζεται η τιτάνια προσπάθεια κατάσβεσης. Ανυπολόγιστη η οικολογική καταστροφή με τουλάχιστον 100.000 καμένα στρέμματα. Έρχονται ενισχύσεις από Γαλλία, Ιταλία, Σερβία, Τουρκία, Ρουμανία.

Τελευταία ενημέρωση 11.53

Βελτίωση παρουσιάζει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Βαρνάβα και επεκτάθηκε στην Βορειοανατολική Αττική όπως τόνισε σε έκτακτη ενημέρωση αργά το βράδυ της Πέμπτης ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης.

«Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές. Πλέον δεν έχουμε μέτωπο πυρκαγιάς, αλλά πολλές ενεργές εστίες, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του όρους της Πεντέλης και της λίμνης του Μαραθώνα» σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Παράλληλα, επισήμανε ότι σχετικά με αναφορά την τελευταία ώρα για αγνοούμενο άτομο στην περιοχή της πυρκαγιάς, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής δεν έχει δεχθεί κλήση ή κλήσεις για ανάλογο περιστατικό.

Αναφορικά με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Αμπελεία Φαρσάλων, Πολιτικά Ευβοίας, Βόνη Ηρακλείου Κρήτης, Αγκυνάρα Πύργου Ηλείας και Ράγιο Θεσπρωτίας δήλωσε ότι έχουν ελεγχθεί, ενώ οι πυρκαγιές σε Ξάνθη, Παλαιόπυργο Ναυπακτίας, και Τερψιθέα Γλυφάδας είναι οριοθετημένες.

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος τόνισε ότι έχει διευρυνθεί ο αριθμός των κρατών που έχουν ανταποκριθεί στο αίτημα της χώρας μας για βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Εκτός από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Τσεχία, στο αίτημα ανταποκρίθηκαν ακόμη 3 χώρες που θα διαθέσουν δυνάμεις και συγκεκριμένα: η Σερβία ένα ελικόπτερο καθώς και 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, η Ρουμανία 44 πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα και η Τουρκία δύο αεροσκάφη. Σημειώνεται ότι η Γαλλία πέραν του ενός ελικοπτέρου, θα αποστείλει και 200 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα» τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

«Εφιστούμε την προσοχή όλων, δεδομένου ότι οι συνθήκες για την έναρξη πυρκαγιών παραμένουν επικίνδυνες όχι μόνο για αύριο Τρίτη, αλλά και για τις επόμενες ημέρες» κατέληξε κλείνοντας την έκτακτη ενημέρωση.

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρέθηκε, το απόγευμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τα πύρινα μέτωπα.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη εξέλιξη της πυρκαγιάς στην Αττική και τις επιχειρήσεις των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός επιστρέφει στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε και το πρωί στο ΕΣΚΕΔΙΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη οργανώνεται για να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές στην Αττική.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε μέσω του «Χ»: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ελλάδας, καθώς μάχεται με καταστροφικές πυρκαγιές.

We stand with Greece as it battles devastating fires.

The EU is sending support from its #rescEU fleet: two planes from Italy and a helicopter from France.

Firefighting teams from Czechia and Romania are also being deployed.

This is #EUSolidarity in action.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2024