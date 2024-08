Βραζιλία: Στο «μικροσκόπιο» τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροπλάνου - Ολοκληρώθηκε η περισυλλογή των θυμάτων

Εντός 30 ημερών αναμένεται το προκαταρκτικό πόρισμα για τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας που κόστισε τη ζωή 62 ατόμων.

Οι βραζιλιάνικες αρχές ανέκτησαν χθες Σάββατο τα πτώματα των 62 θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας κοντά στο Σαν Πάουλου, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν την ανάλυση του περιεχομένου των λεγόμενων μαύρων κουτιών του αεροσκάφους για να εξακριβωθούν τα αίτια.

Το αεροσκάφος συνετρίβη προχθές Παρασκευή στη Βινιέντου, πόλη περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας.

Μετά την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιδίνησή του που κατέγραψαν σε βίντεο κάτοικοι, το αεροσκάφος συνετρίβη σε χώρο με βλάστηση, στο εξωτερικό συγκροτήματος κατοικιών.

