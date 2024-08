Γάζα: Περισσότεροι από 100 νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών» οι οποίοι «επιχειρούσαν» σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:56

Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν σχολείο που είχε μετατραπεί σε κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, που επικαλέστηκε το WAFA, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων».

⭕️BREAKING: Israel just massacred around 100 civilians in a north Gaza school.

Don’t look away, this is what your taxes pay for & your politicians support.

Israel bombed Al-Tabi'in school, which sheltered refugees in Al-Daraj neighborhood, east of Gaza City. pic.twitter.com/l6idVtf5u9

— Robert Inlakesh (@falasteen47) August 10, 2024