Ισχυρός διπλός σεισμός στην Ιαπωνία – Στις ακτές τα πρώτα κύματα από το τσουνάμι

Οι δονήσεις έγιναν αισθητές σε εμπορικά κέντρα, κέντρα ψυχαγωγίας, αλλά και στους δρόμους.

Τελευταία ενημέρωση 12:07

Διπλός σεισμός έπληξε την Ιαπωνία, με δονήσεις μεγέθους 6,9 και 7,1 Ρίχτερ αντίστοιχα, το πρωί της Πέμπτης ενώ εκδόθηκε η προειδοποίηση για τσουνάμι που αφορά στις περιοχές των νησιών Κιούσου και Σικόκου, μετέδωσε το δίκτυο NHK της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 33 χιλιομέτρων και ακολούθησε οδεύτερος σε κοντινή απόσταση σε εστιακού βάθους 25 χιλιομέτρων, ανέφερε το USGS.

BREAKING:

Tsunami warning issued for parts of Japan after a 6.9 magnitude earthquake hits 30 km south of Miyazaki pic.twitter.com/w2IfF5Ozk9

— Visegrád 24 (@visegrad24) August 8, 2024