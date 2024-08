Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ - Ενεργοποιήθηκε το Iron Dome (Βίντεο)

H Χεζμπολάχ δηλώνει ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera,

H Χεζμπολάχ δηλώνει ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες προς το βόρειο Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ήχησαν προειδοποιητικές σειρήνες στο βόρειο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς έχει αυξηθεί ο συναγερμός στη χώρα για την πιθανότητα αντιποίνων από τη Χεζμπολάχ μετά τη δολοφονία ανώτερου διοικητή της αυτή την εβδομάδα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι έγιναν αναχαιτίσεις από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλους πάνω από τη Δυτική Γαλιλαία, αλλά δεν ήταν αμέσως σαφές εάν οι επιθέσεις αντιπροσώπευαν μια κλιμάκωση από τις σχεδόν καθημερινές ανταλλαγές πυρών που συνεχίζονται εδώ και μήνες.

Numerous Iron Dome interceptions reported over the Western Galilee, in the first attack from Lebanon in over 48 hours. https://t.co/oLZo51GBzf pic.twitter.com/qnuQn9RMbn

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 1, 2024