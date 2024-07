Πυρκαγιά στον Πισσώνα Ευβοίας - Συνδράμουν εναέριες δυνάμεις - Μήνυμα από 112

Νέα πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πισσώνα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Τελευταία ενημέρωση 15:28

Σύμφωνα με δημοσίευση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μέχρι στιγμής επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων ΕΜΟΔΕ, ενώ ρίψεις πραγματοποιούν από αέρος 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Πισσώνα Ευβοίας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation 112 - Emergency Number

📍#Evia

🆘 Forest fire 🔥 in the area of #Pissonas #Evia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz @pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/i6EhrjxnsC

— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2024