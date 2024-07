Ρέθυμνο: Πυρκαγιά κοντά στο χωριό Κάνεβος - Μήνυμα από το 112

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε έκταση χαμηλής βλάστησης στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης, σύμφωνα με δημοσίευση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα X.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε έκταση χαμηλής βλάστησης στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης, σύμφωνα με δημοσίευση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα X. Η φωτιά καίει αγροτική έκταση, κοντά στο χωριό Κάνεβος του Δήμου Αγίου Βασιλίου, στα νότια του νομού Ρεθύμνου.

Στην περιοχή ενεργούν μέχρι ώρας 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Κάνεβο Ρεθύμνου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.

Από το 112 εστάλη μήνυμα μέσω του οποίου ενημερώνονται όσοι βρίσκονται στην περιοχή ότι είναι σε εξέλιξη δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Ρεθύμνου και καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Activation of 112 - Emergency Number

📌 #Rethymno

🆘 Wildfire 🔥 in the area of #Agios_Vasileios #Rethymno

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki

@hellenicpolice https://t.co/MgLAlucirY

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024