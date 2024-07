Βενεζουέλα: Ο Μπορέλ ζητεί «απόλυτη διαφάνεια»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ ζήτησε «απόλυτη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία» στη Βενεζουέλα μετά την ανακήρυξη της νίκης του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ ζήτησε «απόλυτη διαφάνεια στην εκλογική διαδικασία» στη Βενεζουέλα μετά την ανακήρυξη της νίκης του Νικολάς Μαδούρο στις προεδρικές εκλογές, αποτέλεσμα που αμφισβήτησε η αντιπολίτευση, διαβεβαιώνοντας πως εκείνη κερδισε.

«Ο λαός της Βενεζουέλας ψήφισε για το μέλλον της χώρας του ειρηνικά και κατά μεγάλους αριθμούς. Η βούλησή του πρέπει να γίνει σεβαστή. Είναι απολύτως αναγκαία η εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της λεπτομερειακής καταμέτρησης των ψήφων και της πρόσβασης στα αρχεία της καταμέτρησης στα εκλογικά τμήματα», σημείωσε ο κ. Μπορέλ μέσω X.

The people of Venezuela voted on the future of their country peacefully and in large numbers.

Their will must be respected.

Ensuring full transparency in the electoral process, including detailed counting of votes and access to voting records at polling stations, is vital.

