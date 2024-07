Σοκάρει η απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ- Αυξάνεται το επίπεδο ασφάλειας στους Ρεπουμπλικάνους

Ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών ο δράστης, που σύμφωνα με πληροφορίες έδρασε σαν ελεύθερος σκοπευτής. Νεκρό ένα ακόμα άτομο, υπάρχουν και τραυματίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ. Στο επίκεντρο της έρευνας πιθανά κενά ασφαλείας. Άγνοια για τα κίνητρα δηλώνει ο πατέρας του δράστη.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16:47

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις εκλογές του Νοεμβρίου, απομακρύνθηκε εσπευσμένα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας από τη σκηνή προεκλογικής συγκέντρωσης στην πολιτεία Πενσιλβάνια, με μικρή ποσότητα αίματος να διακρίνεται στο δεξιό αυτί και στο πρόσωπό του, έπειτα από πυροβολισμούς που ακούστηκαν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από την Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσαν σήμερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Κρουκς έδρασε ως ελεύθερος σκοπευτής, καθώς έβαλε κατά του Τραμπ από απόσταση- με τουφέκι σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες όμως ακόμα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι αρχές.

"Το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια", επεσήμανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών σε ανακοίνωσή του, την οποία επικαλούνται τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και CBS. Παράλληλα, το FBI έχει ξεκινήσει τις έρευνες για τα κίνητρα του δράστη και τις πιθανές διασυνδέσεις του. Όπως αναφέρει το CNBC ο δράστης πυροβόλησε κατά του Ντόναλντ Τραμπ από μια στέγη σε απόσταση περίπου 130 μέτρων.

Immediately after sounded like return shots fired this guy is dragged out of the crowd bloody? #president #trump #shooter pic.twitter.com/7YhUw9IzQV

Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών. Πάντως, όπως αναφέρει το CNN, ο Κρουκς φέρεται το 2021 να είχε κάνει μια μικρή δωρεά (15 δολάρια) σε μια ομάδα που σχετίζεται με τους Δημοκρατικούς. Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, ο πατέρας του δράστη, ο 53χρονος Μάθιου Κρουκς δήλωσε άγνοια για τα κίνητρα του παιδιού του και ότι προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, ενώ θα περιμένει μέχρι να μιλήσει με τις αρχές πριν μιλήσει για το γιο του.

Ο κ. Τραμπ, που ετοιμαζόταν να αρχίσει την ομιλία του, έπεσε στη σκηνή, προτού συγκεντρωθούν γύρω του για να τον προστατεύσουν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη προσωπικοτήτων, τον σηκώσουν και τον συνοδεύσουν στο αυτοκίνητό του. Εκείνος φώναξε «fight» (πολεμήστε) στους οπαδούς του και ύψωσε τη δεξιά του γροθιά, επευφημούμενος από τους συγκεντρωμένους.

Trump just got shot in the head and got up like a fucking gangster and fist pumped

pic.twitter.com/3TAzY5mI5E

— Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024