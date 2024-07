Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώνεται το Παλάτι των Βερσαλλιών

Συναγερμός σήμανε στο Παλάτι των Βερσαλλιών καθώς υπήρξε περιστατικό ασφαλείας, με αποτέλεσμα την άμεση εκκένωσή του.

Οι γαλλικές αρχές ζητούν από τους πολίτες να απομακρυνθούν από την περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των γαλλικών αρχών: «Παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παλάτι των Βερσαλλιών. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις ασφαλείας. Αποφύγετε την περιοχή και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Μην μεταδίδετε ψευδείς πληροφορίες».

BREAKING:

The Versailles Palace near Paris is being stormed by French security forces after reports of a stabbing.

Tourists are evacuated and told to avoid the area

