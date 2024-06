Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Σέριφο

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα και Σύρο. Για »βιβλική καταστροφή» κάνει λόγο ο δήμαρχος του νησιού.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07:30 30/06

Παραμένει σε εξέλιξη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες περίπου στις 6 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι στη Σέριφο. Καθώς τα εναέρια μέσα αποσύρθηκαν με τη δύση του ηλίου, ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις με 3 οχήματα και επτά πυροσβέστες που αρχικά έσπευσαν από τη Σύρο.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα- συγκεκριμένα 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα - για να ενισχύσουν το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ με το πρώτο φως αναμένεται η συνδρομή των ιπτάμενων μέσων.

Ο δήμαρχος του νησιού Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ έκανε λόγο για ενεργό μέτωπο 15 χιλιομέτρων και καμένα σπίτια, αποθήκες, εξοχικά και εκκλησίες.

«Είναι μια βιβλική καταστροφή. Το μέτωπο είναι 15 χιλιόμετρα ενεργό στο σύνολό του. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Καμένα σπίτια, καμένα εξοχικά, καμένες αποθήκες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

