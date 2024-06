“Seeds of Change” εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Αντιπροσωπεία από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά είχε την τιμή να παραβρεθεί στη Νέα Υόρκη, κατόπιν προσκλήσεως του Γενικού Προξένου της Ελλάδας, προκειμένου να παρουσιάσει το έργο που έχει υλοποιήσει ως τώρα σε εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Πιο αναλυτικά, η εκδήλωση με τίτλο “Seeds of Change” πραγματοποιήθηκε στις 29/05/2024 στην προξενική κατοικία, παρουσία του Γενικού Πρόξενου κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου. Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), το οποίο αποτελεί τον ιδρυτικό δωρητή του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, του Πολιτειακού Πανεπιστήμιου Rutgers που κατέχει τον ρόλο του στρατηγικού συμβούλου για τον οργανισμό, εκπρόσωποι από το CITI Foundation, καθώς και επιχειρηματίες και πολλά άλλα ενεργά και διακεκριμένα μέλη της ελληνικής διασποράς στην Νέα Υόρκη.

Τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά εκπροσώπησαν η κα. Έφη Λαζαρίδου, Chief Executive Officer & Εκτελεστικό μέλος Γ.Σ. και ο κος. Ηλίας Γεωργαντάς, Financial Director & Εκτελεστικό μέλος Γ.Σ..

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκε ενημερωτικό οπτικοακουστικό υλικό και η κα. Λαζαρίδου παρουσίασε το σημαντικό αποτύπωμα του οργανισμού στον αγροδιατροφικό κλάδο της χώρας, όπως έχει αυτό καταγραφεί και αξιολογηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς.

Στην συνέχεια, έγινε αναφορά για τους στόχους και τα επόμενα βήματα του οργανισμού και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις σημαντικές δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα: α) του νέου κύκλου της «Βασιλοτροφίας», ενός προγράμματος ανάπτυξης βασιλισσών μέλισσας ελληνικών ειδών, που βοηθούν στη δημιουργία μεγάλων και υγειών μελισσοσμηνών, β) το πρόγραμμα «Ακαδημία Ελαιοκομίας» που θα παρέχει κατάρτιση στους ελαιοκόμους προκειμένου να βελτιστοποιήσουν τις παραγωγικές πρακτικές τους, γ) το πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής «Μαστιχόδεντρα: Διασφαλίζοντας το μέλλον ενός εθνικού προϊόντος - Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας και Καινοτομίας στη Χίο» και δ) του νέου κύκλου του επιτυχημένου επιχειρηματικού επιταχυντή «ΑγροΑνέλιξη».

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, εκ μέρους του πανεπιστημίου Rutgers, η κα. Lia Papathomas, Director of Operations Rutgers, New Agriculture New Generation Program, μετέφερε το μήνυμα του κ. Robert M. Goodman, Executive Dean Emeritus, University Distinguished Professor - Ecology, Evolution, and Natural Resources ο οποίος επιβεβαίωσε την αγαστή συνεργασία μεταξύ του πανεπιστημίου και του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά.

Με το κλείσιμο της παρουσίασης, προσφέρθηκαν στους συμμετέχοντες εδέσματα και προϊόντα που έχουν παραχθεί από ωφελούμενους του οργανισμού, τα οποία κέρδισαν τις εντυπώσεις για την ποιότητα τους και τις καλαίσθητες, υψηλών προδιαγραφών συσκευασίες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο γενικός Πρόξενος κος. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου δήλωσε: «είχαμε την ευκαιρία σήμερα να παρουσιάσουμε εδώ στο γενικό προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, μια σπουδαία μη κυβερνητική οργάνωση, την Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, η οποία καταβάλει μια πολύ αξιέπαινη προσπάθεια στην Ελλάδα, βοηθώντας χιλιάδες νέους όσον αφορά την επιχειρηματικότητα της υπαίθρου και του αγροτικού τομέα».

Η κα. Έφη Λαζαρίδου μεταξύ άλλων δήλωσε: «… σήμερα είμαστε εδώ να γιορτάσουμε το έργο μας τα τελευταία, σχεδόν έξι χρόνια στην Ελλάδα, με περισσότερους από 30.000 ωφελούμενους και ένα συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία ύψους 35,7 εκατομμύρια ευρώ. Θέλουμε λοιπόν να γιορτάσουμε αυτές τις εξελίξεις με την ελληνοαμερικανική κοινότητα της Νέας Υόρκης και να χτίσουμε γέφυρες προς όφελος της ελληνικής αγροδιατροφής…»

Η κα. Ρούλα Συκλά, Senior Program Officer του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ανέφερε με αφορμή την εκδήλωση: «Αισθανόμαστε υπερήφανοι που υποστηρίξαμε αυτήν την προσπάθεια από το ξεκίνημά της -από την περίοδο που φυτεύτηκε ο σπόρος πριν από πολλά χρόνια- παρακολουθώντας την ιδέα να εξελίσσεται προοδευτικά σε πράξη, και συγκεκριμένα σε αυτό που έχει φτάσει να αποτελεί σήμερα: ένα πλήρως, ανεπτυγμένο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Είναι μεγάλη η χαρά μας που αρχίζουμε να βλέπουμε πραγματικό οικονομικό και, ίσως ακόμη σημαντικότερα, κοινωνικό αντίκτυπο. Με τη βοήθεια της διατλαντικής ανταλλαγής γνώσης, η πρωτοβουλία έχει πυροδοτήσει τη δημιουργική ενέργεια των νέων επιχειρηματιών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναχαίτιση του κύματος εκροής νέων ανθρώπων και θέσεων εργασίας από τις αγροτικές περιοχές και στη βελτίωση της αντίληψης σχετικά με τη γεωργία και ποιους πραγματικά αφορά».

Η εκδήλωση προβλήθηκε στα ομογενειακά μέσα καθώς αναδείχθηκαν μέσω του έργου του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, οι προοπτικές που υπάρχουν για την ελληνική αγροδιατροφή προκειμένου αυτή να αποτελέσει σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας. Ταυτόχρονα, αποτελεί και ένα επιτυχημένο παράδειγμα επιτυχημένης διμερούς διακρατικής συνεργασίας με την μεταφορά τεχνογνωσίας από το Rutgers University.

Αναμφίβολα, η επιτυχία της εκδήλωσης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Νέα Γεωργία Νέα Γενιά καθώς μετά από σχεδόν 6 χρόνια σταθερής στήριξης του αγροδιατροφικού κλάδου της χώρας, είναι φανερό ότι μπορεί να προχωρήσει σε βήματα μεγαλύτερης εξωστρέφειας και σύνδεσης της ελληνικής περιφέρειας με τον απόδημο ελληνισμό.

Δείτε ΕΔΩ το video κάλυψης της εκδήλωσης από το New Greek TV.