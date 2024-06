Επανέρχεται σταδιακά η λειτουργία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ - Επαναπραγρομματίζονται ακυρωμένες πτήσεις

Ολες οι πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 του αεροδρομίου του Μάντσεστερ στη Βρετανία ακυρώθηκαν έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, αναφέρουν σε σημερινή τους ανακοίνωση οι αρχές του αεροδρομίου.

Αποκαθίσταται σταδιακά η κανονική λειτουργία του αεροδρομίου του Μάντσεστερ και οι πτήσεις αναμένεται να ξαναξεκινήσουν σήμερα το απόγευμα και βράδυ, ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου, έπειτα από διακοπή στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, ακυρώνοντας νωρίτερα σήμερα όλες τις πτήσεις από τους τερματικούς σταθμούς 1 και 2 του βρετανικού αεροδρομίου.

Δεν έχει καταστεί σαφές τι προκάλεσε τη διακοπή ηλεκτροδότησης. Η διοίκηση του αεροδρόμιου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι συνεργάζεται με αεροπορικές εταιρείες για να επαναπρογραμματιστούν ακυρωμένες πτήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, προσθέτοντας ότι οι προγραμματισμένες για αύριο Δευτέρα πτήσεις δεν θα επηρεαστούν.

ℹ️ 23.06.24 - 3:15pm

Information for passengers travelling from Manchester Airport today.

If you have been affected by the disruption and need to adjust your travel arrangements, please visit our website ➡️ https://t.co/4IIJHDpm0n pic.twitter.com/4oXkIxXg9M

— Manchester Airport (@manairport) June 23, 2024