Οι Κινέζοι βλέπουν με μισό μάτι τον Έλον Μασκ - Αλλά λατρεύουν τη μαμά του

Η Μέι Μασκ, η μητέρα του αινιγματικού μεγιστάνα, απολαμβάνει το στάτους μιας celebrity στη χώρα.

Ο Έλον Μασκ έχει πολλά προβλήματα να διαχειριστεί στην Κίνα. Αλλά σίγουρα η 76χρονη μαμά του δεν είναι ένα από αυτά.

Η Μέι Μασκ, η μητέρα του αινιγματικού μεγιστάνα, απολαμβάνει το στάτους μιας celebrity στη χώρα. Η αυτοβιογραφία της, «A Woman Makes A Plan», εκτοξεύτηκε στις κορυφαίες θέσεις με τα μπεστ σέλερ της Κίνας τα τελευταία χρόνια. Πλήθη συγκεντρώνονται για να την ακούσουν να μιλάει. Ακόμη και η κινεζική κυβέρνηση την επαινεί.

Με τα εντυπωσιακά πλατινέ μαλλιά της, το πρώην μοντέλο χαίρει θαυμασμού για την τολμηρή εμφάνισή της, την ενδιαφέρουσα ιστορία της ζωής της και φυσικά επειδή μεγάλωσε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Οι εταιρείες τώρα ζητούν από την Μέι Μασκ να παρουσιάσει τα προϊόντα τους στην Κίνα, από smartphone μέχρι συσκευές μετάφρασης σε σχήμα στυλό.

Τον περασμένο μήνα, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής από μια φωτογραφία που ανέβασε στην κινεζική έκδοση του Instagram, που την έδειχνε να κρατά μια ζώνη μασάζ. Περισσότερες από 140.000 μονάδες της συσκευής των 200 δολαρίων πωλήθηκαν στο διαδίκτυο, ενώ influencers πόσταραν βίντεο με τη ζώνη. Ένας καυχήθηκε: «Έχω την ίδια με τη μαμά του Έλον Μασκ».

Αυτός ο ενθουσιασμός ωστόσο δεν διοχετεύεται αντίστοιχα στον διάσημο γιο της.

Ο στρατός του Πεκίνου επέκρινε τον Έλον Μασκ που υποστηρίζει τις ΗΠΑ με τους δορυφόρους Starlink της SpaceX, προτρέποντας τις αμερικανικές εταιρείες να «μην βοηθούν έναν κακό, να κάνει κακό». Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla έχουν υποχωρήσει στη χώρα. Χρειάστηκε μάλιστα να ταξιδέψει στο Πεκίνο πρόσφατα για να εξασφαλίσει αυτοπροσώπως την έγκριση των τοπικών αρχών για τα projects αυτόνομης οδήγησης της εταιρείας.

Η Μέι και ο Έλον Μασκ φαίνεται να είναι κοντά. Αυτός κάνει αναρτήσεις για τα επιτεύγματά της και είναι γνωστό ότι την αποκαλεί ήρωά του. Εν τω μεταξύ, είναι κάτι σαν μυστικό του όπλο, με την επίθεσης γοητείας της στην Κίνα να σώζει συχνά την κατάσταση.

Στη Γιορτή της Μητέρας, δημοσίευσε εκπληκτικές φωτογραφίες από μια πολυκατοικία της Σαγκάης με θέα τον ορίζοντα της πόλης. Η μία έδειχνε ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα από τον Έλον—με την υπογραφή «Love. E".

Την επίσκεψη της ακολούθησε το ταξίδι του Έλον για να συναντήσει κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους, για να πιέσει για μια συμφωνία που θα επέτρεπε στην Tesla να αναπτύξει το λογισμικό «Full Self-Driving» ή το λογισμικό FSD της στην Κίνα. Η Tesla απέκτησε έκτοτε άδεια για να δοκιμάσει μερικά από τα οχήματά της το λογισμικό στη Σαγκάη, σύμφωνα με τον κινεζικό κρατικό Τύπο.

Πέρυσι, η Μέι περιόδευσε στο giga εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη, προετοιμάζοντας το έδαφος πριν από την άφιξή του - και δημιουργώντας «θόρυβο» στο Διαδίκτυο. «Κατά κάποιο τρόπο ενεργεί ως πρεσβευτής της Tesla και εμπορεύεται τα προϊόντα της», δήλωσε ο David Zhang, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης «Έξυπνων» Μηχανικών Οχημάτων στην Κίνα.

Η Μέι Μασκ γεννήθηκε το 1948 στον Καναδά και στην εφηβεία της είχε ξεκινήσει μια καριέρα μοντέλου που την οδήγησε στον τελικό του διαγωνισμού Miss Νότια Αφρική. Μετά τον Έλον, απέκτησε άλλα δύο παιδιά, την Κίμπαλ, η οποία τώρα έχει θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Tesla και της SpaceX, και τον Τόσκα, που ακολουθεί καριέρα σκηνοθέτη. Στην αυτοβιογραφία της, η Μέι περιγράφει τους αγώνες της ως νεαρή μητέρα που αντιμετωπίζει ενδοοικογενειακή βία και διαζύγιο. Αλλά αργότερα στη ζωή της, κέρδισε δύο μεταπτυχιακά και έγινε διαιτολόγος.

Αυτή η ιστορία επιμονής την έχει κάνει το «τέλειο είδωλο» για τις αστικές, μεσαίας τάξης Κινέζες, οι οποίες ονειρεύονται να είναι πετυχημένες και στο σπίτι και στο γραφείο, ενώ παραμένουν σωματικά ελκυστικές, σύμφωνα με τον Άλτμαν Πενγκ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Warwick στο Ηνωμένο Βασίλειο.

When in Shanghai, I saw the most magnificent displays for Year of the Dragon 🐉 Sharing this special experience. Thank you CAA China for taking me to the Yu Gardens 😍

Happy New Year to my Chinese friends! ❤️❤️#AWomanMakesAPlan 📖#ItsGreatToBe75 💪👩‍🎓 pic.twitter.com/ncMeAFKyut

— Maye Musk (@mayemusk) February 3, 2024