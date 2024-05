Ιαπωνία: Ερευνητές κατασκεύασαν τον πρώτο ξύλινο δορυφόρο

Ο πρώτος κατασκευασμένος από ξύλο δορυφόρος πρόκειται να εκτοξευθεί το Σεπτέμβριο με ένα πύραυλο SpaceX, ανακοίνωσαν οι ιάπωνες ερευνητές που βρίσκονται πίσω από το εγχείρημα.

Αυτός ο πειραματικός δορυφόρος σε σχήμα κύβου, που αναπτύχθηκε από τους επιστήμονες του πανεπιστημίου του Κιότο και της δασοπονικής εταιρείας Sumitomo Forestry, έχει πλευρές μήκους 10 εκατοστών.

Οι δημιουργοί του περιμένουν ότι το ξύλο θα καεί εντελώς, όταν ο δορυφόρος θα επιστρέψει στην ατμόσφαιρα, κάτι που θα επιτρέψει να αποφευχθεί ο σχηματισμός μεταλλικών σωματιδίων κατά την επιστροφή του στη Γη.

