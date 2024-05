77o Φεστιβάλ Καννών: Ο Νίκος Κολιούκος κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνιστικό Τμήμα La Cinef

Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κολιούκου, με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σιώτου και τον Γιάννη Τσορτέκη, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας.

Η μικρού μήκους ταινία του Νίκου Κολιούκου «Το χάος που άφησε πίσω της» κέρδισε το δεύτερο βραβείο στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα La Cinef του 77ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών το οποίο παρουσιάζει τις καλύτερες σπουδαστικές μικρού μήκους ταινίες του κόσμου. Μια ιστορία για την αγάπη και την εξάρτηση, για όλα αυτά που αγαπάμε και γι' αυτά που θέλουμε να αφήσουμε πίσω.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό το βραβείο, είναι κάτι που δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ την ομάδα μου, αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που θεωρώ οικογένεια μου για το αξέχαστο ταξίδι του χάους» δήλωσε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νίκος Κολιούκος.

Το «Χάος που άφησε πίσω της» είναι μόλις η δεύτερη ελληνική ταινία στην ιστορία της La Cinef του Φεστιβάλ Καννών, 23 χρόνια μετά «Τα Μάτια που Τρώνε» του Σύλλα Τζουμέρκα το 2001.

Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κολιούκου, με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σιώτου και τον Γιάννη Τσορτέκη, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Εθνικό Σπουδαστικό Τμήμα του Φεστιβάλ Δράμας, αποσπώντας τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας.

Η τελετή απονομής των βραβείων της La Cinef πραγματοποιήθηκε σήμερα (23/5) στην αίθουσα Buñuel που βρίσκεται μέσα στο Palais des Festivals στις Κάννες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η προβολή των βραβευμένων ταινιών.

Στο Επίσημο Διαγωνιστικό Τμήμα της La Cinef συμμετείχαν 18 σπουδαστικές ταινίες οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 2.263 φιλμ από 555 σχολές κινηματογράφου από όλο τον κόσμο.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε ο Chidananda S. Naik από το Ινστιτούτο FTII της Ινδίας για την ταινία «Sunflowers were the first ones to know..» . Το δεύτερο βραβείο ο Νίκος Κολιούκος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το μοιράστηκε με την Asya Segalovich από το Columbia University των ΗΠΑ για την ταινία «Out the Window through the wall», ενώ το τρίτο βραβείο κέρδισε η Mansi Maheshwari από το NFTS του Ηνωμένου Βασιλείου για την ταινία «Bunnyhood».

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας του Νίκου Κολιούκου, «η Άννα νιώθει πως τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρό της, μια μουσική καριέρα στο Παρίσι. Η επιτυχία δεν θα έμοιαζε άπιαστη, αν ο αλκοολικός πατέρας της δεν στεκόταν εμπόδιο στο δρόμο της».

«Με ενδιαφέρουν οι αντιθέσεις και οι αντιφάσεις, η πολυπλοκότητα και η απροσδόκητη δύναμη των συναισθημάτων. Σκοπός μου ήταν να διασφαλίσω πως η σχέση της Άννας με τον πατέρα της, θα ήταν ειλικρινής, ρεαλιστική και σύνθετη. Στην ιστορία αυτή ήθελα να δείξω πως το φως υπάρχει μέσα στο σκοτάδι και πως η αγάπη αναδύεται ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές» σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Στην ταινία παίζουν επίσης, η Ελένη Καραγιώργη, η Δανάη Σκιάδη, η Μαρία Φιλίνη και ο Βασίλης Κανάκης. Το μοντάζ της ταινίας υπογράφει ο Γιώργος Ζαφείρης (Μήλα, Fingernails), την διεύθυνση φωτογραφίας η Αλεξάνδρα Ρίμπα (Η Μητέρα μου είναι Αγία) και την πρωτότυπη μουσική σύνθεση η Πελαγία Χατζηνικήτα.

Ο Νίκος Κολιούκος (γεν. 1996) είναι απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Την περίοδο αυτή προετοιμάζει τις επόμενες δύο μικρού μήκους ταινίες του, «Το Θηρίο Που Περπατά Σαν 'Ανθρωπος» (Open Borders) και «Amnesia» (Homemade Films).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image