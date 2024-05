Αγνοείται η τύχη του Ιρανού προέδρου μετά την πτήση - θρίλερ: «Κινδυνεύει η ζωή του»

Εντατικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο βορειοδυτικό Ιράν για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που μετέφερε τον Εμπραχίμ Ραϊσί.

Tελευταία ενημέρωση 20:15

Εντατικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο βορειοδυτικό Ιράν για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου που φέρεται να συνετρίβη και μετέφερε τον πρόεδρο Εμπραχίμ Ραΐσι ο οποίος ήταν θύμα «ατυχήματος», όπως ανέφεραν αξιωματούχοι και επίσημα ΜΜΕ. Οι έρευνες καθίστανται πολύ δύσκολες λόγω «δυσμενών καιρικών συνθηκών» μεταξύ των οποίων ομίχλη, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αχμέντ Βαχίντι στην κρατική τηλεόραση.

Iran President Raisi was flying from a meeting with Ilham Aliyev in Tehran when the incident occurred.

Video footage shows the head of the Islamic Republic on board shortly before the helicopter made a hard landing in mountainous terrain due to foggy conditions. pic.twitter.com/ofWEP0cL2D

— Russian Market (@runews) May 19, 2024