Επίθεση με σπαθί στο Λονδίνο: Συνελήφθη ο δράστης - Αρκετοί τραυματίες

Η ενέργεια «δεν δείχνει να έχει σχέση με τρομοκρατία».

Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στο Χέινοουτ, στο ανατολικό Λονδίνο, αφού επιτέθηκε σε περαστικούς με σπαθί, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία, η οποία διευκρίνισε χαρακτηριστικά ότι η συγκεκριμένη ενέργεια «δεν δείχνει να έχει σχέση με τρομοκρατία».

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία διευκρινίζει ότι εκλήθη «λίγο πριν από τις 07:00» στη συνοικία αυτή του Λονδίνου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι «άνθρωποι μαχαιρώθηκαν». «Ένας άνδρας με σπαθί συνελήφθη», προσθέτει στην ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας ότι βάσει των μαρτυριών που συγκεντρώθηκαν από το σημείο της επίθεσης ο ύποπτος επιτέθηκε σε περαστικούς «και σε δύο αστυνομικούς».

