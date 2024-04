Αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στην ανατολική Λιβύη λόγω ισχυρής αμμοθύελλας

Η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη σήμερα (22/4) στην ανατολική Λιβύη λόγω ισχυρής αμμοθύελλας προερχόμενης από τη Σαχάρα, η οποία επίσης ήταν ο λόγος που οι δημόσιες υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν προσωρινά τις πύλες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η εναέρια κυκλοφορία ανεστάλη σήμερα (22/4) στην ανατολική Λιβύη λόγω ισχυρής αμμοθύελλας προερχόμενης από τη Σαχάρα, η οποία επίσης ήταν ο λόγος που οι δημόσιες υπηρεσίες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έκλεισαν προσωρινά τις πύλες τους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η απογείωση και η προσγείωση αεροσκαφών έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας σε όλα τα αεροδρόμια της περιοχής, κυρίως σε αυτό της Μπενίνα στη Βεγγάζη όπου ο διάδρομος προσγείωσης/απογείωσης έχει καλυφθεί από ένα παχύ στρώμα άμμου, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Flights at Benina Airport in Benghazi were suspended on Monday due to bad weather conditions. https://t.co/uoM6xmyqFl

— The Libya Observer (@Lyobserver) April 22, 2024