Βρετανία: Ανυποχώρητος στην απέλαση μεταναστών στη Ρουάντα ο Ρίσι Σούνακ

Αυτές οι πτήσεις θα φύγουν ό,τι και να γίνει, διατράνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ δηλώνει «έτοιμος» για την απέλαση αιτούντων άσυλο προς την Ρουάντα «ό,τι και αν συμβεί», αφού το επίμαχο νομοσχέδιο εγκριθεί από το βρετανικό κοινοβούλιο.

«Οι πτήσεις αυτές θα απογειωθούν ό,τι και αν συμβεί», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο.

Rishi Sunak said the first deportation flights will leave for Rwanda within 12 weeks, as the British prime minister sought to finally pass legislation this week to allow his flagship migration policy to go ahead https://t.co/HNbjEKmuAS pic.twitter.com/UIlLLZR7BK

— Bloomberg (@business) April 22, 2024