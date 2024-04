Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων διαδηλώνουν ζητώντας την παραίτηση του Νετανιάχου

«Δεν θα ησυχάσετε ούτε μέρα ούτε νύχτα»: χιλιάδες Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και πολλοί συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, διαδήλωσαν και πάλι απόψε στην Ιερουσαλήμ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο κατηγορούν ότι «πρόδωσε» την εμπιστοσύνη του λαού.

📹Press coverage: New scenes... Tens of thousands of settlers demonstrate in front of the Knesset headquarters in occupied Jerusalem, demanding the departure of the Netanyahu government & the conclusion of a prisoner exchange deal.#AlQuds #Palestine pic.twitter.com/qOpmIDJRSu

