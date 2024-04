Η Εθνική Τράπεζα σας ταξιδεύει στον τελικό του UEFA Champions League!

Θα καταφέρει η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα να ανέβει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης; Μήπως η Ατλέτικο Μαδρίτης κρύβει άσους στο μανίκι της; Ή μπορεί να να δούμε τελικά τον Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου να σηκώνουν το τρόπαιο του UEFA Champions League;

Θα καταφέρει η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα να ανέβει ξανά στην κορυφή της Ευρώπης; Μήπως η Ατλέτικο Μαδρίτης κρύβει άσους στο μανίκι της; Ή μπορεί να να δούμε τελικά τον Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου να σηκώνουν το τρόπαιο του UEFA Champions League;

Όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη περιμένει για ακόμη μια χρονιά με αγωνία τον τελικό των τελικών το βράδυ της 1ης Ιουνίου 2024. Εκεί δύο από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές ομάδες της Ευρώπης θα διεκδικήσουν στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου ένα από τα μεγαλύτερα τρόπαια, το κύπελλο του UEFA Champions League.

Τι θα λέγατε τώρα αν μπορούσατε εκείνο το βράδυ να ζήσετε την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία από μέσα; Η Εθνική Τράπεζα σε αποκλειστικότητα με τη Mastercard κάνουν το όνειρο κάθε ποδοσφαιρόφιλου πραγματικότητα, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική μάχη από κοντά.

Πώς θα ζήσετε τη μαγεία του τελικού από τις κερκίδες του Wembley

Κάνοντας χρήση των πιστωτικών καρτών Mastercard® ή της κάρτας Dual* της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σας συναλλαγές, από 19 Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου, μπαίνετε στην κλήρωση και μπορεί να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για να ζήσετε το πάθος, την αγωνία και τη μαγεία που μόνο ο τελικός του UEFA Champions League μπορεί να σας προσφέρει.

Κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί και με μία συμμετοχή στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν τρεις τυχεροί. Και η μαγεία δεν σταματά εδώ. Στο εισιτήριο του αγώνα περιλαμβάνονται, τα αεροπορικά εισιτήρια, οι μετακινήσεις καθώς και δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο του Λονδίνου. Και στο τέλος του αγώνα, ένα δώρο έκπληξη σε περιμένει για να σου θυμίζει την ανεπανάληπτη αυτή εμπειρία.

Το UEFA Champions League σας περιμένει

Αν θέλετε κι εσείς, λοιπόν, να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας στην κλήρωση για το εισιτήριό σας στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιείτε στις καθημερινές συναλλαγές την πιστωτική σας κάρτα Mastercard ή την κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα. Όσες περισσότερες συναλλαγές κάνετε, τόσο περισσότερες και οι πιθανότητες να είστε εσείς ανάμεσα στους τυχερούς.

Και αν δεν έχετε πιστωτική κάρτα Mastercard® ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας για να την αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard® Silver, Gold, Black και η κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα είναι εδώ για να σας προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές σας, ασφάλιση σε κάθε σας ταξίδι, on line διαχείριση και προσωπική εξυπηρέτηση.

Επίσης, σε κάθε σας αγορά κερδίζετε πόντους από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, που μπορείτε να τους εξαργυρώσετε σε ευρώ, σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου!

Ο μεγάλος τελικός του UEFA Champions League σας καλεί να ζήσετε τη μαγεία του από κοντά. Τώρα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε!

*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.

Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.

Περισσότερες πληροφορίες στο nbg.gr