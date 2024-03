Ρωσία: Επανεκλογή Πούτιν με ποσοστό άνω του... 87%

Οι ρωσικές εκλογές δεν ήταν «ούτε δίκαιες, ούτε ελεύθερες», τονίζει ο Λευκός Οίκος. Ο Πούτιν επιδιώκει να κυβερνήσει για πάντα, η αντίδραση Ζελένσκι.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε «περίπατο» στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, κάτι το οποίο φυσικά ήταν εξαρχής αναμενόμενο. Σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα συγκέντρωσε το 87,97% των ψήφων στην εκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη στην Ρωσία με στόχο την ανανέωση της προεδρικής του θητείας.

Το πρώτα αποτέλεσμα σηματοδοτούν ότι ο Πούτιν, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία το 1999, φαίνεται ότι κέρδισε εύκολα μια νέα εξαετή θητεία κάτι θα του επέτρεπε να ξεπεράσει τον Ιωσήφ Στάλιν και να γίνει ο μακροβιότερος ηγέτης της Ρωσίας εδώ περισσότερα από 200 χρόνια.

Επίσης, το ποσοστό που συγκεντρώνει, είναι το υψηλότερο εκλογικό αποτέλεσμα στη μετασοβιετική ιστορία της Ρωσίας.

Ο Λευκός Οίκος με την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων χαρακτήρισε τις εκλογές «ούτε δίκαιες, ούτε ελεύθερες», με δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος φυλάκισε ή εμπόδισε τους αντιπάλους του να λάβουν μέρος στις εκλογές.

Αντιδράσεις υπήρχαν και από το Κίεβο όπου ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομιμότητα σε «κάτι που μιμείται τις εκλογές» στην Ρωσία, ενώ πρόσθεσε ότι ο Πούτιν επιδιώκει να κυβερνήσει για πάντα.

Από την πλευρά του το βρετανικό ΥΠΕΞ με μήνυμά του στο Χ, δήλωσε ότι «διεξάγοντας παράνομα εκλογές στο ουκρανικό έδαφος, η Ρωσία δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

By illegally holding elections on Ukrainian territory, Russia demonstrates that it is not interested in finding a path to peace.

The UK will continue to provide humanitarian, economic and military aid to Ukrainians defending their democracy.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tbSj4VKyc3

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) March 17, 2024