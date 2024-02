Συνεχίζεται το θρίλερ με τις συνθήκες θανάτου του Ναβάλνι - Πάνω από 400 συλλήψεις στη Ρωσία

Η οικογένεια του Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχει καταφέρει να παραλάβει τη σορό του 47χρονου πολέμιου του Πούτιν.

Η οικογένεια του Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχει καταφέρει να παραλάβει τη σορό του 47χρονου πολέμιου του Πούτιν, ο οποίος πέθανε στην απομακρυσμένη φυλακή ΙΚ-3 στον Αρκτικό Κύκλο, όπου πέρασε περισσότερα από τρία χρόνια πίσω από τα κάγκελα.

Το Σάββατο, η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, και ο δικηγόρος του δεν έλαβαν πρόσβαση στο σώμα του αφού έφτασαν στην φυλακή στη Σιβηρία, δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιαρμίς. Ενημερώθηκαν πως ο Ναβάλνι πέθανε την Παρασκευή από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», όπως υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο στενός σύμμαχός του, Ιβάν Ζντάνοφ και πως η σορός θα παραδοθεί μόνο όταν ολοκληρωθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

«Είναι προφανές ότι οι δολοφόνοι θέλουν να καλύψουν τα ίχνη τους και ως εκ τούτου δεν παραδίδουν το σώμα του Αλεξέι, κρύβοντας το ακόμη και από τη μητέρα του», ανέφερε η ομάδα του Ναβάλνι σε ανάρτηση στο Telegram.

«Δεν θέλουν να βγει όποια μέθοδος χρησιμοποίησαν για να σκοτώσουν τον Αλεξέι», είπε ο Γιάρμις σε διαδικτυακή μετάδοση, την ίδια ώρα που το Κρεμλίνο παρέμεινε σιωπηλό παρά τις κατηγορίες της Δύσης.

Οι δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν τις ρωσικές αρχές για τον ξαφνικό θάνατο του 47χρονου, ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν τη Μόσχα να «διευκρινίσει αμέσως» τις συνθήκες θανάτου.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο Ναβάλνι μεταφέρθηκε στην αποικία φυλακών με το παρατσούκλι "Πολικός Λύκος" στη βόρεια Σιβηρία.

Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος η καθημερινή του ρουτίνα περιελάμβανε βόλτες στη φυλακή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Από τότε που φυλακίστηκε, πέρασε περισσότερες από 300 ημέρες στην απομόνωση, όπου οι αρχές της φυλακής τον κράτησαν για υποτιθέμενες μικρές παραβιάσεις του πρωτοκόλλου.

Στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ "Navalny" που γυρίστηκε πριν επιστρέψει στη Ρωσία, ο Ναβάλνι ρωτήθηκε ποιο μήνυμα ήθελε να αφήσει στον ρωσικό λαό εάν πεθάνει ή σκοτωθεί.

«Μην τα παρατάς. Δεν πρέπει, δεν μπορείς να τα παρατήσεις», είπε.

Στο μεταξύ, περισσότερα από 400 άτομα έχουν συλληφθεί σε εκδηλώσεις σε 32 ρωσικές πόλεις σύμφωνα με την ομάδα δικαιωμάτων OVD-Info, καθώς οι Ρώσοι συνέχισαν να συγκεντρώνονται και να καταθέτουν λουλούδια. Ο μεγαλύτερος αριθμός συλλήψεων σημειώθηκε στην Αγία Πετρούπολη, πάνω από 200 και τη Μόσχα.

In central #Moscow, #Russia, the police are detaining people who today brought flowers to the monument to the victims of Stalin-era political repressions: here’s another video.

pic.twitter.com/uJuyaDu5Xp

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 17, 2024