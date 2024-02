Gazzetta Awards by bwin: Η αποθέωση του ελληνικού αθλητισμού!

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μια εκδήλωση με άρωμα ελληνικού αθλητισμού και στιγμές που θα μείνουν πάντα ανεξίτηλες στις μνήμες.

Μια βραδιά γεμάτη λάμψη, μια εκδήλωση με άρωμα ελληνικού αθλητισμού και στιγμές που θα μείνουν πάντα ανεξίτηλες στις μνήμες. Το Μέγαρο Μουσικής υποδέχθηκε για δεύτερη σερί χρονιά τα Gazzetta Awards by bwin, με τους κορυφαίους της χρονιάς να στρέφουν πάνω τους όλα τα βλέμματα.

Λάμψη, συγκίνηση, στιγμές άρρηκτα συνδεδεμένες με το ένδοξο παρελθόν, αλλά και μηνύματα που «ράγισαν» καρδιές. Ολυμπιονίκες, παραολυμπιονίκες, Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, άνθρωποι του πολιτικού κόσμου της χώρας, προεξάρχοντος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μουσικής για την απονομή των Gazzetta Awards by bwin. Το ζεστό χειροκρότημα, η συγκίνηση και τα λόγια καρδιάς έκαναν και τη φετινή εκδήλωση τόσο λαμπερή, στέλνοντας μήνυμα πως ο ελληνικός αθλητισμός έχει σπουδαίο παρελθόν, παρόν, αλλά και μέλλον.

Η bwin, αποτέλεσε για δεύτερη διαδοχική χρονιά, τον Platinum Sponsor των Gazzetta Awards, εκεί όπου οι κορυφαίοι του 2023 στον ελληνικό αθλητισμό γνώρισαν την αποθέωση. Όμως τη δική τους θέση στο... πάνθεον πήραν και οι Hall of Famers. Τα κοινωνικά μηνύματα από τα τιμώμενα πρόσωπα της βραδιάς ήταν πολλά και θα αφήσουν το αποτύπωμά τους.

Τα Gazzetta Awards έγιναν θεσμός και για 9η στη σειρά χρονιά ανέδειξαν τους καλύτερους αθλητές! Εξάλλου, οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια και φέτος το ρεκόρ συμμετοχής εκτοξεύθηκε, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Η bwin έπαιξε το δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια εκδήλωση όπου μεγάλος νικητής ήταν ο αθλητισμός, τον οποίο το διεθνές brand έχει «αγκαλιάσει», μέσω των χορηγιών με την UEFA, τη Euroleague Basketball, την ΚΑΕ Ολυμπιακός, την ΚΑΕ Περιστέρι bwin, το Team Future και τα κορυφαία multisport events σε όλη την επικράτεια! Άλλωστε, η bwin είχε ετοιμάσει εκπλήξεις και happenings για τους καλεσμένους, κάνοντας τη βραδιά πιο λαμπερή και μετατρέποντας σε… βραβευμένους τους καλεσμένους!

Η βράβευση του "King Otto" από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα φετινά Gazzetta Awards by bwin, που παρουσίασαν οι Γεωργία Καλτσή και Γιάννης Στάνκογλου, ήρθαν σε μια όμορφη αθλητική «συναστρία», αφού συνέπεσαν με την συμπλήρωση 20 ετών από τον άθλο της Πορτογαλίας. Έτσι, η βραδιά λάμψης δεν θα μπορούσε να μην αρχίσει με τον «στρατηγό» της κορυφαίας ποδοσφαιρικής πορείας της Εθνικής Ελλάδας, τον Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος βραβεύτηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τα παιδιά είναι το μέλλον αυτής της χώρας και ο μικρός Γιάννης, ο φίλος του ΠΑΟΚ που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με την άδολη αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την ομάδα του παράλαβε το βραβείο fair play μαζί με τον αρχηγό της ΑΕΚ, Στίβεν Τσούμπερ. Οι δυο τους βρέθηκαν στη σκηνή για να τιμηθούν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, με την ελπίδα όλων πως τα γήπεδα δεν θα κλείσουν ξανά.

Οι νικητές και οι Hall of Famers

Το Gazzetta τίμησε το ένδοξο παρελθόν. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του 2004 στην Αθήνα στα 400 μ. με εμπόδια, Φανή Χαλκιά παρέλαβε το τιμητικό της βραβείο από τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι για τη μεγάλη της προσφορά στον αθλητικό και βρήκε τη δική της θέση στο Hall of Fame του Gazzetta.

Παράλληλα, τιμήθηκε η μνήμη του Γιάννη Ιωαννίδη με ειδική βράβευση, με την κόρη του, Ελένη-Θεοδώρα να παραλαμβάνει το βραβείο και να δέχεται το ζεστό χειροκρότημα όλων αυτών των ανθρώπων που ξέρουν καλά την πνοή που έδωσε στο άθλημα ο πατέρας της.

Η λίστα με τους κορυφαίους προπονητές είχε τη δική της… μάχη. Ο Ματίας Αλμέδια κέρδισε στο «νήμα» Γιώργο Μπαρτζώκα και Βασίλη Σπανούλη, αναδείχθηκε «Προπονητής της χρονιάς» και παρέλαβε το βραβείο του από τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ, Δημήτρη Μελισσανίδη.

Ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία αθλητής της χρονιάς με αναπηρία ήταν ο Αντώνης Τσαπατάκης και το μήνυμά του πέρασε στις καρδιές όλων. «Καθημερινά γίνομαι ελεύθερος από αντιλήψεις που είναι σαν επιταγές ζωής που θέλουν περισσότερο την αρτιότητα του σώματος, παρά του πνεύματος», είπε.

Η βραδιά ήταν λαμπερή. Χιούμορ και συγκίνηση συνδυάστηκαν υπέροχα, κάτι που φρόντισαν οι δυο παρουσιαστές. Το κοινό του Gazzetta ψήφισε για τέταρτη διαδοχική χρονιά την Eθνική ανδρών πόλο ως «Ομάδα της Χρονιάς». Το βραβείο της για το 2023 παρέλαβε εκ μέρους της στα Gazzetta Awards by bwin ο Γιώγος Δερβίσης, ο οποίος λόγω τραυματισμού απέχει από τις υποχρεώσεις της. Άλλωστε, οι συμπαίκτες του δίνουν τη δική τους «μάχη» στην Ντόχα και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο σπουδαίος αθλητής παρέλαβε το βραβείο του από την Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου.

Στο Hall of fame, ο Παναγιώτης Φασούλας, τα λόγια του οποίου έστειλαν μήνυμα που πρέπει να ακουστεί από παντού. Η Μιρέλα Μανιάνι έγραψε τη δική της ιστορία στον ακοντισμό στην Ελλάδα και το Gazzetta την τίμησε, βάζοντας τη στο Hall Of Fame στα Gazzetta Awards by bwin.

Δύο «θρύλοι» του ελληνικού ποδόσφαιρου… ανέβηκαν στο Hall of Fame του Gazzetta. Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας, που κατέκτησε το EURO 2004, Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Τραϊανός Δέλλας παρέλαβαν τα βραβεία τους από τον Γενικό Γραμματέα της UEFA Θόδωρο Θεοδωρίδη και Ότο Ρεχάγκελ, αντίστοιχα.

Από την Αυστραλία, όπου και βρίσκεται για το στάδιο της προετοιμασίας η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πήρε το βραβείο της «Κορυφαίας αθλήτριας». «Αθλητής της χρονιάς» για δεύτερη στη σειρά χρονιά αναδείχθηκε ο Μίτλος Τεντόγλου.

Η τιμητική βράβευση στην Παραολυμπιονίκη Ευθυμία Γκουλή, του Ντιν Καρνάζης, αλλά και η είσοδος στο Hall of Fame του Στόγιαν Βράνκοβιτς έφεραν το ζεστό χειροκρότημα. O Κροάτης βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλη Παρθενόπουλο, ο οποίος εν συνεχεία μετέφερε ένα συγκινητικό μήνυμα του ισχυρού άνδρα του Τριφυλλιού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Το «παρών» στα Gazzetta Awards by bwin έδωσε και το Spetsathlon. Η σπουδαία διοργάνωση τριάθλου που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο εδώ και 10 έτη στις Σπέτσες τιμήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό. Το βραβείο στο Spetsathlon απένειμε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη. Τιμητική βράβευση και για τον bwin Αυθεντικό Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης, Μέγας Αλέξανδρος.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου είναι ένας άνθρωπος που καθημερινά δίνει μαθήματα ζωής. Τιμήθηκε στα Gazzetta Awards by bwin με το βραβείο Inspirational για τον αγώνα που δίνει για τον αυτισμό και καταχειροκροτήθηκε για όσα είπε. «Βοηθήσαμε χιλιάδες ανθρώπους, είναι μια αόρατη αναπηρία. Η κόρη μου, μου είπε να αδειάσω τα βραβεία που έχω και να τα δώσω σε άλλους ανθρώπους. Να κυνηγάς την αξία όχι την επιτυχία», είπε καταχειροκροτούμενος. Τιμώμενο πρόσωπο και η Ευαγγελία Πλατανιώτη που έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, κατακτώντας δύο μετάλλια, Χρυσό και Ασημένιο.

«Η bwin δίπλα στα νέα παιδιά»

Η Ιωάννα Μπερίου, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της bwin Greece, τόνισε μετά την ολοκλήρωση της λαμπερής βραδιάς: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που στηρίξαμε για δεύτερη διαδοχική χρονιά τα Gazzetta Awards. Ζήσαμε μια υπέροχη εμπειρία, μιας διαδικασίας που αποτελεί θεσμό στην Ελλάδα. Ο αθλητισμός βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κοινωνικής μας πρωτοβουλίας και στόχος μας είναι πάντα η ενίσχυση του, όπως και η προβολή της αξίας της συμμετοχής. Άλλωστε, η bwin βρίσκεται δίπλα σε νέα παιδιά με όνειρα, στόχους που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ