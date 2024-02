Υεμένη: Δεκάδες στόχους των Χούθι έπληξαν ΗΠΑ και Βρετανία

Πρέπει να στείλουμε το σαφέστερο δυνατό μήνυμα στο Ιράν πως αυτό που κάνει μέσω ενδιαμέσων είναι απαράδεκτο, τόνισε ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Κάμερον.

ΗΠΑ και Βρετανία ανακοίνωσαν πως προχώρησαν χθες Σάββατο σε νέους βομβαρδισμούς, πλήττοντας δεκάδες «στόχους», θέσεις και εγκαταστάσεις των Χούθι της Υεμένης, σε ανταπόδοση για τις δεκάδες επιθέσεις των ανταρτών, που θεωρείται πως υποστηρίζονται από το Ιράν, εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.

Οι αμερικανοβρετανικές επιδρομές στην Υεμένη καταγράφονται την επομένη σειράς αμερικανικών βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών επίλεκτων δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στη Συρία και στο Ιράκ, σε αντίποινα για την επίθεση που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Αμερικανοί στρατιωτικοί την 28η Ιανουαρίου.

Με βάση όσα είναι γνωστά, η χθεσινή ήταν η τρίτη κοινή επιχείρηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου εναντίον των Χούθι. Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει μόνες αρκετές άλλες αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών, που από την πλευρά τους συνεχίζουν παρ’ όλ’ αυτά να προχωρούν σε επιθέσεις.

Οι χθεσινοί βομβαρδισμοί έπληξαν «36 στόχους» σε «13 τοποθεσίες στην Υεμένη σε ανταπόδοση για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι εναντίον της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας καθώς και πολεμικών πλοίων που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα», αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση των ΗΠΑ, της Βρετανίας και άλλων έξι χωρών (Αυστραλία, Μπαχρέιν, Καναδάς, Δανία, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία) που παρείχαν υποστήριξη στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο στόχαστρο μπήκαν υπόγειες εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων και πυρομαχικών, πυραυλικά συστήματα, εκτοξευτήρες, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

US and British forces strike more than 30 Houthi positions in Yemen pic.twitter.com/FgMPf3DXys

Σε χωριστό δελτίο Τύπου, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν σημείωσε πως τα πλήγματα σκοπό είχαν να μειώσουν «τις δυνατότητες των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών Χούθι να διεξάγουν ανεύθυνες και αποσταθεροποιητικές επιθέσεις»,

«Οι δυνάμεις του συνασπισμού έβαλαν στο στόχαστρο 13 τοποθεσίες αποθήκευσης όπλων βαθιά θαμμένες, πυραυλικά συστήματα και εκτοξευτήρες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και ραντάρ», πρόσθεσε.

Ούτε στην ανακοίνωση του κ. Όστιν, ούτε στην κοινή ανακοίνωση των οκτώ χωρών διευκρινίζονται οι ακριβείς τοποθεσίες που βομβαρδίστηκαν. Ωστόσο, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα των Χούθι ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) πως βομβαρδίστηκαν τοποθεσίες «στις επαρχίες Σανάα, Χάτζα, Νταμάρ, αλ Μπάιντα, Τάιζ και Χοντάιντα».

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε σε δικό του χωριστό δελτίο Τύπου ότι αεροσκάφη της RAF έπληξαν δυο εγκαταστάσεις από τις οποίες γινόταν ο τηλεχειρισμός drones αναγνώρισης και επίθεσης.

Footage released by the UK MOD showing RAF Typhoons, loaded with Paveway IV guided bombs, taking off full afterburner from RAF Akrotiri earlier tonight to conduct strikes on Houthi targets in Yemen. pic.twitter.com/RCFIpVX4gT

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 3, 2024