Κούρδοι μαχητές σκότωσαν υψηλόβαθμο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία

Σκότωσαν τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους στον συριακό καταυλισμό αλ Χολ, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, μεταξύ άλλων συγγενικά πρόσωπα τζιχαντιστών.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) - ένας συνασπισμός δυνάμεων στον οποίο κυριαρχούν οι Κούρδοι και είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ - ανακοίνωσαν σήμερα ότι σκότωσαν τον αρχηγό του Ισλαμικού Κράτους στον συριακό καταυλισμό αλ Χολ, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι, μεταξύ άλλων συγγενικά πρόσωπα τζιχαντιστών.

Οι SDF ανέφεραν ότι επιτέθηκαν χθες βράδυ, με τη στήριξη του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, σε μία από τις σκηνές μέσα στις οποίες βρισκόταν ο Αμπού Ομπάιντα αλ-Ιράκι, «ο επικεφαλής της τρομοκρατικής οργάνωσης που είναι υπεύθυνος για τον καταυλισμό αλ Χολ». Αφού αρνήθηκε να παραδοθεί, αυτός ο Ιρακινός «προσπάθησε να πυροδοτήσει την ζώνη εκρηκτικών που φορούσε και να ανοίξει πυρ εναντίον των δυνάμεών μας, οι οποίες συνεπώς (...) αναγκάστηκαν να τον εξουδετερώσουν».

Σύμφωνα με τους SDF, ο Αμπού Ομπάιντα είναι «ένας από τα υψηλόβαθμα ηγετικά στελέχη» του Ισλαμικού Κράτους και «εμπλέκεται στη δολοφονία πολλών γυναικών και ανδρών στον καταυλιασμό». Θεωρείται επίσης «ο βασικός σχεδιαστής» επιθέσεων σε σημεία ελέγχου των SDF. Οι SDF, υπεύθυνοι για την ασφάλεια στο αλ Χολ, πραγματοποιούν τακτικά επιχειρήσεις εντός του καταυλισμού για τη σύλληψη μελών του ΙΚ και εκείνων που ευθύνονται για δολοφονίες.

SDF Media Center

December 28, 2023

the night of December 27, our Military Operational Units, in cooperation with the Internal Security Forces and the International Coalition forces, conducted a joint security operation in al-Hol Camp, targeting an ISIS senior official called Abu… pic.twitter.com/gFvjOBEQtf

— Jamal Balî (@Jamal_Bali7) December 28, 2023