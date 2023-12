Φιλιππίνες: Τέσσερις νεκροί από τρομοκρατική επίθεση στο Μιντανάο

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας των Καθολικών. Για ισλαμιστική τρομοκρατία κάνουν λόγο οι αρχές.

Οι δυνάμεις των Φιλιππίνων ήταν σήμερα σε κατάσταση υψηλού συναγερμού μετά την έκρηξη βόμβας που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας των Καθολικών σε γυμναστήριο του πανεπιστημίου Μιντανάο στο νότιο τμήμα της χώρας, μια επίθεση που οι αρχές περιέγραψαν ως ισλαμιστική τρομοκρατία.

Footage from inside the gym where 3 people died and many wounded after an explosion during mass at Mindanao State University in Marawi, Philippines 🇵🇭 | 3 December 2023 | #explosion #Philippinespic.twitter.com/HQbWBiE5Kl

