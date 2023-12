Αιματηρή επίθεση εξτρεμιστή μουσουλμάνου στο Παρίσι με έναν νεκρό και δύο τραυματίες

Νεκρός ένας Γερμανός τουρίστας. Κατά την επίθεση ο δράστης φώναξε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος».

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την επίθεση ενόπλου το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Παρισιού, κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

«Η αστυνομία μόλις συνέλαβε με γενναιότητα τον δράστη που επιτέθηκε σε περαστικούς στο Παρίσι, πέριξ της Κε ντε Γκρενέλ. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίας δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Παρισιού. Παράκληση να αποφύγετε την περιοχή», έγραψε ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". One dead and two injured. pic.twitter.com/puhYBn5Kwj

