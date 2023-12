Φιλιππίνες: Σεισμός 7,6 βαθμών στο νησί Μιντανάο - Τρομακτικά βίντεο από τον σεισμό

Άρση της προειδοποίησης για «καταστροφικό τσουνάμι». Περί τις 45.000 άτομα έλαβαν εντολή να μετακινηθούν προς υψηλότερα σημεία.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών συγκλόνισε σήμερα το νησί Μιντανάο, στις νοτιοανατολικές Φιλιππίνες, ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν έχουν αναφερθεί επί του παρόντος τραυματισμοί.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22.37 τοπική ώρα (16.37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, ανακοίνωσε το USGS.

⚠️ THIS INSANE FOOTAGE FROM THE EARTHQUAKE THAT JUST HIT THE PHILIPPINES MAKES IT FEEL LIKE THE END TIMES ARE HERE ⚠️ pic.twitter.com/fO4w1qqicm

Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών που έπληξε το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

"Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό έχει πλέον περάσει", δήλωσε.

"Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές".

🚨ALERT - A Massive 7.6 Magnitude Earthquake Just Hit Off The Coast of Philippines Not Far From Japan ⚠️

❗️WE COULD BE ABOUT TO SEE A MAJOR TSUNAMI❗️ pic.twitter.com/F0L7M8yVlI

— Matt Wallace (@MattWallace888) December 2, 2023