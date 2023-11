Βρετανία: Μεγάλη πορεία κατά του αντισημιτισμού στο Λονδίνο

Σύμφωνα με την εβραϊκή φιλανθρωπική οργάνωση Community Security Trust, από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 15 Νοεμβρίου καταγγέλθηκαν στη Βρετανία 1.324 αντισημιτικές ενέργειες, αριθμός ρεκόρ.

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στην πορεία κατά του αντισημιτισμού, στους δρόμους του Λονδίνου, μία ημέρα μετά τη νέα κινητοποίηση υπέρ των Παλαιστινίων στη βρετανική πρωτεύουσα.

Πολλοί από τους συμμετέχοντες στην πορεία, που ξεκίνησε από τα δικαστήρια και κατευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο, κρατούσαν ισραηλινές και βρετανικές σημαίες ή πλακάτ με το σύνθημα «Μηδενική ανοχή στον αντισημιτισμό». Κάποιοι έδειχναν φωτογραφίες των ομήρων που κρατά η Χαμάς μετά την πολύνεκρη επίθεσή της στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

«Στις 7 Οκτωβρίου ξυπνήσαμε σε μια νέα πραγματικότητα και όλοι μας υποστήκαμε σοκ από αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όμερ Πλότνιαρζ, ένας 37χρονος μουσικοθεραπευτής, που κατέβηκε στην πορεία μαζί με τη σύζυγο και το παιδί του. «Θέλουμε δικαιοσύνη για τα μωρά μας, για τις γυναίκες μας, για τους αδελφούς και τις αδελφές μας, όλοι να γυρίσουν σπίτι», πρόσθεσε.

Such inspiring scenes in London today as thousands march to stand in solidarity with the Jewish community, in the wake of an alarming rise of antisemitism.

Thank you ❤️🇬🇧 pic.twitter.com/kqB4lvcAgk

— European Jewish Congress (@eurojewcong) November 26, 2023