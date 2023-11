Γάζα: Συνεχίζονται σήμερα οι απελευθερώσεις Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστίνιων κρατουμένων

Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης ανακωχής αναμένεται η απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με αντάλλαγμα 150 παλαιστινίους, κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Νέες απελευθερώσεις ομήρων στα χέρια της Χαμάς και παλαιστίνιων κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές αναμένονται σήμερα, τη δεύτερη ημέρα της ανακωχής ανάμεσα στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και το εβραϊκό κράτος, που προσφέρει -εύθραυστη- ανάπαυλα στους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου και ακατάπαυστων βομβαρδισμών.

Η τετραήμερη ανακωχή, που είναι ανανεώσιμη, εξασφαλίστηκε την Τετάρτη, χάρη στη μεσολάβηση του Κατάρ, με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Αιγύπτου· η συμφωνία που κλείστηκε προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και σε αντάλλαγμα 150 παλαιστινίων σε ισραηλινές φυλακές, κυρίως γυναικών και παιδιών.

Χθες Παρασκευή, οι πρώτοι 24 όμηροι που άφησε ελεύθερους η Χαμάς, 13 υπήκοοι Ισραήλ, 10 Ταϊλάνδης κι 1 Φιλιππίνων, έφθασαν στο Ισραήλ μέσω Αιγύπτου, ενώ 39 παλαιστίνιοι φυλακισμένοι σε ισραηλινά κέντρα κράτησης επέστρεψαν σπίτια τους, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η υποδοχή τους έγινε σε ατμόσφαιρα αγαλλίασης.

Το Κατάρ αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγες ώρες πόσοι όμηροι και φυλακισμένοι θα απελευθερωθούν εντός της ημέρας.

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν πως έλαβαν τον κατάλογο των ομήρων που αναμένεται να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, αλλά δεν διευκρίνισαν ούτε τον αριθμό τους, ούτε την ώρα που θα αφεθούν ελεύθεροι.

Στο Τελ Αβίβ, χαμογελαστά πρόσωπα ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι προβάλλονταν χθες Παρασκευή το βράδυ στην πρόσοψη του μουσείου Τέχνης, μαζί με τις λέξεις «γυρίζω σπίτι».

Κοντά στο νοσοκομείο Πέταχ Τικβά, σε προάστιο του Τελ Αβίβ, κόσμος επευφημούσε κι ανέμιζε σημαίες του Ισραήλ καθώς πλησίαζαν δυο ελικόπτερα που μετέφεραν ομήρους που απελευθερώθηκαν.

«΄΄Ήρθαμε να υποστηρίξουμε τα παιδιά και τους ενήλικους που φθάνουν, είμαστε πολύ συγκινημένοι», είπε ο Νόα Χαλπέρν, που πήγε οικογενειακώς επιτόπου. «Θέλουμε όλοι να γυρίσουν σπίτια τους σώοι και αβλαβείς».

Kind of a weird response to the release of hostages. It’s notable that Hamas released 4 hostages for humanitarian reasons with nothing in return. Israel, of course, did not do that. https://t.co/kBEOWGaAQ9

— Katie Halper A Jew For #CeasefireNow (@kthalps) November 24, 2023