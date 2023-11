Μ. Ανατολή: Πυρά στο κομβόι του Μαχμούτ Αμπάς στη Δυτική Όχθη - Χτυπήθηκε σωματοφύλακάς του

Στόχος ενόπλων έγινε την Τρίτη η αυτοκινητοπομπή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Όχθη.

Στόχος ενόπλων έγινε την Τρίτη η αυτοκινητοπομπή του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η ομάδα με την ονομασία «Children of Abu Jandel», σύμφωνα με όσα μεταδίδει το CNNTurk.

To CNNTurk μεταδίδει ότι «αναφέρεται πως η αυτοκινητοπομπή του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς δέχθηκε πυρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες έκτακτες πληροφορίες, στην επίθεση πυροβολήθηκε ένα άτομο».

Σύμφωνα με τις πηγές των ίδιων μέσων, την ευθύνη για την επίθεση φέρεται να έχει αναλάβει η οργάνωση «Τα παιδιά του Αμπού Τζαντέλ».

Η συγκεκριμένη οργάνωση, φέρεται να είχε δώσει προθεσμία 24 ωρών στον Αμπάς προκειμένου να λάβει μέτρα σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και να αναλάβει δράση κατά του Ισραήλ.

Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα αν στο όχημα που φαίνεται στο βίντεο, βρισκόταν μέσα ο ηγέτης της Παλαιστινιακής Αρχής.

A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".

In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) November 5, 2023