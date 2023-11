Συν-δημιουργώντας τη Νέα Εποχή: Από τη Θεωρία στην Πράξη

Αφήνοντας μία έντονη σφραγίδα στη συν-δημιουργία της νέας εποχής ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου το δεύτερο καθιερωμένο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2023, υπό τον τίτλο «Co-Creating the New Year: Connect the Past and Present with the Future”.

Αφήνοντας μία έντονη σφραγίδα στη συν-δημιουργία της νέας εποχής ολοκληρώθηκε την 1η Νοεμβρίου το δεύτερο καθιερωμένο ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2023, υπό τον τίτλο «Co-Creating the New Year: Connect the Past and Present with the Future”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό και φιλόξενο αμφιθέατρο του Ωδείου Αθηνών, με τη συμμετοχή άνω των 300 CEOs και Διευθυντικών στελεχών από τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίοι, μαζί με τις διοικητικές τους ομάδες, συνέβαλαν στον γόνιμο διάλογο που απετέλεσε τη βάση του Forum.

Με τη συνεισφορά τριών διακεκριμένων ομιλητών και την ανάλυση τεσσάρων case studies, το CEO Clubs Greece προσκάλεσε τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν στην έννοια της συν-δημιουργίας, αναγνωρίζοντάς την ως την πλέον αποτελεσματική μέθοδο ανεύρεσης λύσεων στα πολύπλοκα προβλήματα των καιρών μας και να θέσουν τις βάσεις για την ανάπτυξη πλαισίου που επιτρέπει την ένωση δυνάμεων και τη συνάθροιση εμπειριών, πόρων, γνώσεων και ιδεών με στόχο τη γεφύρωση του παρόντος με το επιθυμητό μέλλον. Όπως έχει συζητηθεί και αποδειχθεί διεθνώς, η δυσκολία των σημερινών προκλήσεων απαιτεί συσπείρωση και συλλογική προσπάθεια, προκειμένου να οδηγηθούμε σε ρηξικέλευθες λύσεις και αποτελέσματα μεγαλύτερα από αυτά που θα μπορούσαν να επιτευχθούν από τον καθέναν ξεχωριστά ή από αυτά που θα αντιπροσώπευε η απλή άθροιση των διαθέσιμων πόρων. Επιπλέον, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών (και όχι μόνο μερικών) σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, καταλληλότητα και βιωσιμότητα της τελικής προτεινόμενης λύσης.

Το Φουαγιέ Τεχνών του Ωδείου φιλοξένησε την προβολή των χορηγών του Club αλλά και το πρωτοποριακό Neuro-Corner στο οποίο οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν για τις νεότερες νευροεπιστημονικές τεχνολογίες και την επίδρασή τους στην ηγεσία και τη λειτουργία των οργανισμών. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να δοκιμάσουν μέσω ειδικής κάσκας να “σκαναρουν” τον εγκέφαλό τους και να μάθουν περισσότερα για τις αντιδράσεις που καταγράφονται αλλά και τη χρήση των μετρήσεων αυτών.

Συμβαδίζοντας με την ιδέα της συν-δημιουργίας, το πρόγραμμα του Forum αποτελείτο από τέσσερα μέρη ώστε να περιλαμβάνει απόψεις και προτάσεις από διαφορετικές πλευρές. Την αρχή έκανε ο κ. Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης (Foresight), ο οποίος, με την παρουσίασή του προσκάλεσε τους CEOs να αναλογιστούν τη σημασία και την αξία του σκοπού (purpose), σε μία εποχή που μπορεί να έχουμε τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, δεν γνωρίζουμε όμως πώς να τα χρησιμοποιήσουμε όντας εν μέσω μίας ευρύτερης υπαρξιακής κρίσης που προκαλείται από την συνεχώς βελτιούμενη τεχνητή νοημοσύνη.

Τη σκυτάλη πήρε μετά ο κ. Πέτρος Οικονομίδης, Brand Strategist, Felix BNI, ο οποίος τόνισε ότι η παραδοσιακή έννοια της «μάρκας» (brand) είναι πλέον παρωχημένη, καθώς σημασία έχει το αφήγημα που συνδέεται με μία εταιρία, ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, το οποίο και αποτελεί το μέσο γεφύρωσης κάθε οράματος με το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος, στην τρίτη ενότητα, ο Δρ. Νικόλαος Δημητριάδης, Head of Neuro Services, Optimal Group, ανέλυσε, με τη βοήθεια της νευροεπιστήμης, τη μεταμορφωτική (transformative) δύναμη της συνεργασίας και τον τρόπο επίτευξης ενός αποτελεσματικού νευρωνικού συγχρονισμού (synchronicity) μεταξύ ατόμων και ομάδων.

Το Forum ολοκληρώθηκε με μία τέταρτη ενότητα, στην οποία, κατά τη συνήθη πρακτική του CEO Clubs Greece, δόθηκε ο λόγος στα ίδια τα μέλη του οργανισμού ώστε να συνδεθεί η θεωρία με την πράξη. Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τέσσερα διαφορετικά παραδείγματα (case studies) τα οποία παρουσιάστηκαν από μέλη και αποτέλεσαν όχι μόνο έμπνευση για διάλογο αλλά και επιβεβαίωση της συν-δημιουργικής διαδικασίας που διενεργείται μέσα από το Club, τόσο όσον αφορά την πορεία του οργανισμού όσο και την ανάπτυξη ευκαιριών και συνεργειών ανάμεσα στα μέλη του. Το πρώτο παράδειγμα παρουσιάστηκε από τον κ. Κώστα Πετρούτσο, Γενικό Διευθυντή της ALD Automotive/Leaseplan, Ελλάδος, το δεύτερο από την κα. Χριστίνα Αντωνίου, Γενική Διευθύντρια της DAIKIN, και τον κ. Γεώργιο Καρακούση, ΑναπληρωτήΓενικό Διευθυντή και μέλος ΔΣ της ΔΕΗ, το τρίτο από τον κ. Σπύρο Ράπτη, Γενικό Διευθυντή Ελλάδος και Κύπρου της Schneider Electric και τον κ. Ευστάθιο Λιακόπουλο, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της BSS, και το τέταρτο από τον κ. Μιχάλη Σπανό, Ιδρυτή και Γενικό Διευθυντή της Global Sustain και τον κ. Πάνο Μαρτίνη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Softone Technologies. Σε όλες τις παρουσιάσεις συζητήθηκαν οι δυσκολίες τέτοιων συνεργασιών, καθώς απαιτείται σημαντική αλλαγή νοοτροπίας (mindset shift) σε πολλά επίπεδα, και έντονη συλλογική προσπάθεια από τις ομάδες της κάθε εταιρίας. Όμως, τόσο το πάθος, η υποστήριξη και ο ενθουσιασμός των ομάδων αυτών όσο και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ένα ισχυρό όραμα και μία δυναμική ηγεσία μπορούν να συν-δημιουργήσουν μοναδικά και καινοτόμα αποτελέσματα.

«Τα Forum αυτά», ανέφερε η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece, «τα οποία οργανώνονται από το Club μας δύο φορές τον χρόνο, αποτελούν από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα συν-δημιουργίας, καθώς το πρόγραμμα, οι παρουσιάσεις και οι ανταλλαγές απόψεων πηγάζουν από τη συνεχή ζύμωση της συνεργασίας με τα μέλη μας, μέσα από την οποία προκύπτει η έγκαιρη και βαθύτερη κατανόηση των πιο σύγχρονων εννοιών. Η διαδικασία αυτή της συν-δημιουργίας, η οποία στηρίζεται στο ανανεωμένο μας στρατηγικό αφήγημα, μας επιτρέπει να παραμένουμε καινοτόμοι, καθώς αφουγκραζόμαστε συνεχώς τις ανάγκες και τα προβλήματα των σημαντικότερων επιχειρηματικών ηγετών της χώρας, και, με δυναμισμό, αναζητούμε τις πλέον δυναμικές και πρωτοπόρες λύσεις. Σε αυτή μας την πορεία, είμαστε περήφανοι για το πάθος, τη δημιουργικότητα, και τη στήριξη των μελών μας: χαρακτηριστικά που αποτυπώνονται κάθε φορά στα Forum και τις συζητήσεις μας.»

