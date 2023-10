Ολλανδία: Τα πρώτα «ουκρανικά» F-16 θα φθάσουν προσεχώς σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία

Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που η Ολλανδία έχει δεσμευτεί να παραδώσει στην Ουκρανία αναμένεται να φθάσουν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

Τα πρώτα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που η Ολλανδία έχει δεσμευτεί να παραδώσει στην Ουκρανία αναμένεται να φθάσουν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών δύο εβδομάδων, ανακοίνωσε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε.

«Αναμένω ότι οι πύραυλοι Patriot θα παραδοθούν σύντομα», ώστε να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τον ερχόμενο χειμώνα. «Το ίδιο ισχύει και για τα F-16», ανέφερε ο Ρούτε σε τηλεδιάσκεψη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Τα πρώτα (F-16) θα αποσταλούν σε κέντρο εκπαίδευσης στη Ρουμανία εντός των προσεχών δύο εβδομάδων», διευκρίνισε ο ολλανδός πρωθυπουργός.

During our call, @MinPres Mark Rutte and I focused on strengthening Ukraine’s defense, European security, and the situation in the Middle East.

Our previous agreements are being implemented. Additional Patriot missiles, F-16 transfer preparations, patrol boats, and long-term… pic.twitter.com/rdSqFPVVto

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2023