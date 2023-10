Βέλγιο: Η συλλογική τιμωρία του πληθυσμού της Γάζας δεν είναι αποδεκτή λύση

το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς, αλλά πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο, αναφέρει ο πρωθυπουργός Ντε Κρόο.

«Η συλλογική τιμωρία του πληθυσμού της Γάζας δεν είναι αποδεκτή λύση. Ούτε η διακοπή του νερού, του ηλεκτρισμού και του διαδικτύου στη Γάζα» σημείωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ Ντε Κρόο σε συνέντευξη τύπου.

Όπως αναφέρει το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων, ο κ. Ντε Κρόο επισήμανε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του ενάντια στην τρομοκρατία της Χαμάς, αλλά πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Ο Βέλγος πρωθυπουργός χαρακτήρισε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τους κατοίκους του ως «τρομερή πράξη τρόμου». «Είμαστε όλοι εξαιρετικά συγκλονισμένοι από αυτό που συνέβη εκεί και καταδικάζουμε σθεναρά τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς», επισήμανε.

Το Βέλγιο αποφάσισε να συνεχίσει την αναπτυξιακή συνεργασία με την Παλαιστίνη. «Δεν είναι ο σκοπός να στερηθούν οι άνθρωποι τα νοσοκομεία και τα παιδιά την εκπαίδευση», υπογράμμισε ο Αλεξάντερ Ντε Κρόο συμπληρώνοντας ότι «θέλουμε να είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε να βοηθάμε αυτούς τους αθώους πολίτες».

Ένας Ισραηλινός διπλωμάτης επέκρινε τις φωνές στις Βρυξέλλες, που τάχθηκαν κατά της «μπερδεμένης» απάντησης της ΕΕ στον πόλεμο.

Ανώτεροι αξιωματούχοι και πολιτικοί της ΕΕ έχουν εκφράσει διαφορετικά και, κατά καιρούς, αντικρουόμενα μηνύματα τις τελευταίες ημέρες. Ο Jonathan Rosenzweig, αναπληρωτής αρχηγός στην αποστολή του Ισραήλ στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ότι ορισμένοι οργανισμοί θα πρέπει να «βαθμονομήσουν εκ νέου» την «ηθική τους πυξίδα».

The concern of some organizations and researchers in the Brussels Bubble for a “EU common position” while more than 1,300 innocent civilians were butchered, raped, beheaded, burnt and kidnapped is an absurd (to say the least). You need to recalibrate your moral compass.

— Jonathan Rosenzweig (@JonRosenzweig) October 14, 2023