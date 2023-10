Αφγανιστάν: Νέα σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών - Φόβοι για τεράστιες απώλειες

Η περιοχή πριν μερικές ημέρες είχε χτυπηθεί από σεισμούς που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 2.200 ανθρώπων.

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε σήμερα τη δυτική επαρχία Χεράτ του Αφγανιστάν, υποχρεώνοντας τις αρχές να αναπτύξουν και πάλι ομάδες αρωγής και διάσωσης, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στο πεδίο έπειτα από τη σειρά των πολύνεκρων σεισμών που είχε σημειωθεί το Σάββατο.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τα θύματα που προκάλεσε ο νέος σεισμός, δήλωσε στο Ρόιτερς ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Τζανάν Σαγίκ. Οι σεισμοί του Σαββάτου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, και είναι μέχρι στιγμής από τους πιο πολύνεκρους που έχουν σημειωθεί φέτος στον κόσμο.

