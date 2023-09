Μασκ: Επικρίνει την υποστήριξη του Βερολίνου στις διασώσεις μεταναστών

Το αφεντικό της Tesla αναρωτιέται αν οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι η κυβέρνησή τους υποστηρίζει ΜΚΟ που διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο.

Ο Ίλον Μασκ επέκρινε σήμερα την υποστήριξη που παρέχει το Βερολίνο σε ΜΚΟ οι οποίες διασώζουν μετανάστες στη Μεσόγειο, αφού χθες, Παρασκευή, αναπαρήγαγε ανάρτηση που τασσόταν υπέρ της εκλογικής νίκης του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD).

«Οι Γερμανοί το γνωρίζουν αυτό;» έγραψε χθες ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter), αναπαράγοντας ανάρτηση από έναν λογαριασμό με την επωνυμία «Radio Genoa», που επέκρινε τις διασώσεις μεταναστών στη Μεσόγειο από ΜΚΟ που υποστηρίζονται από το Βερολίνο και κατέληγε «ας ελπίσουμε ότι η AfD θα κερδίσει τις εκλογές».

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023