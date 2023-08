Γκαμπόν: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο ανατραπείς πρόεδρος

Ο πρόεδρος της Γκαμπόν, ο Αλί Μπονγκό Οντιμπά, κρατείται «στην κατοικία του φρουρούμενος» μαζί με την οικογένειά του και τους γιατρούς του, αλλά και έναν από τους γιους του που έχει συλληφθεί.

Ο πρόεδρος της Γκαμπόν, ο Αλί Μπονγκό Οντιμπά, κρατείται «στην κατοικία του φρουρούμενος» μαζί με την οικογένειά του και τους γιατρούς του, αλλά και έναν από τους γιους του που έχει συλληφθεί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων που νωρίτερα ανακοίνωσαν ότι καταλαμβάνουν την εξουσία στη χώρα.

«Ο πρόεδρος Αλί Μπονγκό κρατείται στην κατοικία του φρουρούμενος μαζί με την οικογένειά του και τους γιατρούς του», σύμφωνα με ανακοίνωση που διάβασαν στην κρατική τηλεόραση οι στρατιωτικοί της Επιτροπής Μετάβασης και Αποκατάστασης των Θεσμών.

Ο Νουρεντίν Μπονγκό Βαλεντίν, γιος και στενός σύμβουλος του προέδρου, ο Ίαν Ζισλέν Ενγκουλού, προσωπάρχης του Μπονγκό, ο Μοχάμεντ Αλί Σαλιού, αναπληρωτής προσωπάρχης, ο Αμπντούλ Χοσεϊνί, σύμβουλος της προεδρίας, ο Ζεσιέ Ελά Εκογκά, ειδικός σύμβουλος και εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, καθώς και τα δύο πιο υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος της Γκαμπόν «έχουν συλληφθεί», εξήγησε ο συνταγματάρχης που διάβασε στη διάρκεια της νύκτας την ανακοίνωση για το πραξικόπημα.

Αυτοί συνελήφθησαν κυρίως για «εσχάτη προδοσία εναντίον των θεσμών του κράτους, μαζική υπεξαίρεση κρατικών κεφαλαίων, κατάχρηση διεθνούς χρηματοδότησης, πλαστογραφία και χρήση πλαστογραφίας, πλαστογραφία της υπογραφής του προέδρου της Δημοκρατίας, ενεργητική δωροδοκία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών», διευκρίνισε.

Στο μεταξύ εκατοντάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας Λιμπρβίλ για να γιορτάσουν την ανακοίνωση του πραξικοπήματος κρατώντας σημαίες της χώρας , σύμφωνα με τοπικό δημοσιογράφο που μίλησε στο BBC Afrique.

