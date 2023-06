Γκολφ και ναυτιλία στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino

Το πρόγραμμα του Greek Maritime Golf Event 2023.

Η καλύτερη διοργάνωση γκολφ στην Ελλάδα και την Κύπρο, το Greek Maritime Golf Event, επιστρέφει για 9η χρονιά, στις 7-10 Σεπτεμβρίου 2023, στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία με ένα πλήρες πρόγραμμα για τους λάτρεις του γκολφ και της ναυτιλίας.

Η Αγωνιστική Δράση

Την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου, οι συμμετέχοντες θα κάνουν την εγγραφή τους στις 08:30 το πρωί στο The Bay Course Club House ώστε να λάβουν μέρος στον αγώνα shotgun scramble που θα πραγματοποιηθεί στις 10:00π.μ. στο The Bay Course. Οι ομάδες θα απολαύσουν το παιχνίδι τους έχοντας την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος, στον ιστορικό κόλπο του Ναυαρίνου και στο γραφικό λιμάνι της Πύλου.

Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, η γκολφική δράση μεταφέρεται στο The Dunes Course σε ένα μοναδικό τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών. Η έναρξη του αγώνα shotgun scramble θα δοθεί στις 10:00π.μ. με τις ομάδες να διεκδικούν την κατάκτηση των τριών πρώτων θέσεων στη γενική κατάταξη, ενώ θα υπάρξουν και ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin.

Παράλληλες Δράσεις

Η διοργάνωση του Greek Maritime Golf Event έχει φροντίσει όπως κάθε χρόνο και για όσους δεν συμμετέχουν στο τουρνουά. Πιο συγκεκριμένα, οι non-golfers θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στο αγαπημένο άθλημα του γκολφ και να μάθουν τις βασικές αρχές του Ολυμπιακού αθλήματος, δίπλα σε επαγγελματίες, στο Golf Clinic που θα γίνει το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στις 12:00μ.μ. στο The Dunes Course.

Οι εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες δεν σταματούν εδώ, καθώς την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου το τουρνουά θα υποδεχτεί τους συμμετέχοντες στο Welcome Cocktail by Marine Tours και το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το Prize Giving Cocktail. Το Greek Maritime Golf Event θα ολοκληρωθεί με κάθε επισημότητα στο Prize Giving Ceremony που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 20:00μ.μ. για την ανακοίνωση και στέψη των φετινών πρωταθλητών.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο αναγνωρισμένος Έλληνας PGA golfer και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς δήλωσε: «Το καλύτερο τουρνουά γκολφ σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως βραβεύτηκε πρόσφατα, επιστρέφει στις 7-10 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαζόμαστε για ακόμα μία χρονιά για τη μεγάλη γιορτή του γκολφ και της ναυτιλίας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε ήδη τόσο μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή από τις ναυτιλιακές εταιρείες που εδώ και εννέα χρόνια έχουν αγκαλιάσει και στηρίζουν το τουρνουά. Έχουμε ετοιμάσει αρκετές εκπλήξεις για αυτούς στη φετινή διοργάνωση ενώ τους συμμετέχοντες αναμένουν πλούσια δώρα. Δίνουμε ραντεβού με όλους στα 2 signature γήπεδα της Costa Navarino».

Δείτε εδώ το video με τα highlights της περσινής διοργάνωσης: https://youtu.be/0Ky68VJI7rQ

Platinum Sponsor της διοργάνωσης είναι η IRI/The Marshall Islands Registry.

Gold Sponsor είναι η Mainline Shipping Company.

Silver Sponsors είναι οι Aegean Baltic Bank, Arrow Hellas, DNV, Marine Tours και Swift Marine.

Official Sponsor είναι η Miele.

Official Supporters είναι οι Standard Club, Εστιατόριο Ποσειδωνία και Grey Goose.

Official Clothing Partner είναι η Under Armour.

Official Beauty Partner της διοργάνωσης είναι η Messinian Spa.

Official Water της διοργάνωσης είναι το Minoa Water.

Partners της διοργάνωσης είναι οι Karalis Beach Hotel, Μιράν, Άθη Ρόδι και Daily Deli.

Auction Partners είναι οι Costa Navarino, The Margi, Tsikeli Boutique Hotel Meteora, Arifakis Menswear, Iliada Sunset Suites, Namaste Boutique Apartments, Marmari Bay Hotel.

Audio Visual Partner είναι η Boo Productions.

Το Greek Maritime Golf Event, διοργανώνεται από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production έχει αναλάβει το Sports Marketing Agency of the Year της ActiveMedia Group.

Tο σπουδαίο τουρνουά γκολφ απευθύνεται αποκλειστικά σε στελέχη της ναυτιλίας.

Hashtags: #greekmaritimegolfevent #costavarino