Λουκασένκο-Πριγκόζιν συμφώνησαν για παύση της προέλασης της Βάγκνερ

Ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στις δυνάμεις του να υποχωρήσουν και να επιστρέψουν στις βάσεις τους, προκειμένου να αποτραπεί «αιματοχυσία».

Την είδηση ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε επικοινωνία με τον ηγέτη της Βάγκνερ, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, μεταδίδουν ρωσικά και λευκορωσικά ΜΜΕ, ύστερα από σχετική ανακοίνωση του γραφείου του Λευκορώσου προέδρου.

Σύμφωνα με αυτά τα Μέσα, επήλθε συμφωνία για παύση της πορείας των ανδρών της Βάγκνερ προς τη Μόσχα και επιστροφή στα στρατόπεδα τους, με αντάλλαγμα βεβαιώσεις για την ασφάλεια τους.

⚡️ "Lukashenka's press service said that at the moment there is a draft of an acceptable option for resolving the situation with the "Wagner" PMC, with security guarantees for its fighters" - RIA

