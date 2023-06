Ρωσία: Η Βάγκνερ συνεχίζει την πορεία προς τη Μόσχα - Οχυρώνεται η πόλη

Ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον της μισθοφορικής φάλαγγας. Στο Κρεμλίνο παραμένει ο Πούτιν. Οχυρώνεται η Μόσχα. Τρολάρισμα κατά των Ρώσων στο Twitter.

Συνεχίζει εντεινόμενη η εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα στη Ρωσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Reuters, ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτικής φάλαγγας της Wagner στον αυτοκινητόδρομο M-4, έξω από την ρωσική πόλη Βορόνεζ.

⚡ Footage of Russian Air Force strike at a convoy of the Wagner PMC troops on the M-4 highway❗#Russia #Moscow #Wagner #Prigozhin #Voronezh pic.twitter.com/sT8MBzVOzq

— Earth Updates (@a_newschannel) June 24, 2023