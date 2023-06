Ρωσία: Σε περιδίνηση η χώρα μετά την «ανταρσία» Πριγκόζιν

Για θανάσιμη απειλή και κίνδυνο εμφυλίου πολέμου έκανε λόγο ο πρόεδρος Πούτιν. Εκκλήσεις για συσπείρωση γύρω από τον Ρώσο πρόεδρο από Ζαχάροβα και Μεντβέντεφ. Υποστήριξη στον Πούτιν δήλωσε ο ηγέτης της Τσετσενίας Καντίροφ.

Διαστάσεις εμφυλίου πολέμου με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις δείχνει να λαμβάνει η κατάσταση στη Ρωσία. Η κρίση πυροδοτήθηκε μετά τις χτεσινοβραδινές δηλώσεις του ιδρυτή της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος μπήκε στη Ρωσία μαζί με τα στρατεύματά του με σκοπό να ανατρέψει τη στρατιωτική ιεραρχία, δηλώνοντας «έτοιμος να πεθάνει» μαζί με τους 25.000 άνδρες του για να «απελευθερώσει τον ρωσικό λαό».

Η κατάσταση είναι «θολή», καθώς κυκλοφορούν πληροφορίες από διάφορες πλευρές, οι οποίες όμως στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.

Ύστερα από το διάγγελμα του προέδρου Πούτιν που έκανε λόγο για πισώπλατη μαχαιριά και προδοσία και την απάντηση της Βάγκνερ ότι σύντομα θα υπάρχει άλλος πρόεδρος στη Ρωσία, σειρά πήρε ο Πριγκόζιν. Ο ηγέτης μισθοφορικής ομάδας δήλωσε σήμερα και οι άνδρες του δεν θα παραδοθούν παρά τις εντολές του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ο πρόεδρος πλανάται», είπε ο Πριγκόζιν σε φωνητικό μήνυμα στο κανάλι του στο Telegram.

«Είμαστε πατριώτες», σημείωσε, τονίζοντας ότι οι δυνάμεις του δεν πρόκειται να παραδοθούν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «θανάσιμη απειλή», μιλώντας για κίνδυνο «εμφυλίου πολέμου» στη Ρωσία, την «ένοπλη ανταρσία» του ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

Σε τόνο πολεμικό, ο ένοικος του Κρεμλίνου απευθύνθηκε στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χωρίς να τον κατονομάσει στον άνθρωπο του περιβάλλοντός του ο οποίος πλέον τον αψηφά, αναφερόμενος σε «προδότες» του ρωσικού έθνους που διεμήνυσε πως θα «τιμωρηθούν».

Πρόκειται για «πισώπλατη μαχαιριά στη χώρα και στον λαό μας», είπε ο κ. Πούτιν. «Αυτό που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τίποτε λιγότερο από προδοσία. Προδοσία οφειλόμενη σε υπέρμετρες φιλοδοξίες και προσωπικά συμφέροντα», πρόσθεσε, αναφερόμενος, εμμέσως πλην σαφώς, στον κ. Πριγκόζιν.

Νωρίτερα, ο ιδρυτής της εταιρείας μισθοφόρων ανακοίνωσε πως βρίσκεται στο γενικό αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ, νευραλγικό κέντρο επιχειρήσεων στην Ουκρανία, και ότι οι δυνάμεις του ελέγχουν διάφορες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Είμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30», είπε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο Telegram. «Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ροστόφ είναι υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου».

Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο πρόεδρος Πούτιν αναγνώρισε πως η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή «δύσκολη» στο Ροστόφ.

Μετά την ανταρσία, η ρωσική γενική εισαγγελία ανακοίνωσε πως διενεργεί έρευνα για «ένοπλη εξέγερση» σε βάρος του κ. Πριγκόζιν και των 25.000 μαχητών του.

Ο επιχειρηματίας κατηγόρησε τον τακτικό στρατό πως «βομβάρδισε» τις δυνάμεις του.

Οι αρχές ανακοίνωσαν πως ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στη Μόσχα, όπου επιβλήθηκε «καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης», συνέπεια της απειλής του Πριγκόζιν μέσω Telegram ότι «συνεχίζουμε, θα φθάσουμε μέχρι τέλους» και ότι «θα καταστρέψουμε όποιον μπει στον δρόμο μας».

«Είμαστε όλοι έτοιμοι να πεθάνουμε, και οι 25.000. Και μετά θα υπάρξουν άλλοι 25.000. Επειδή θα πεθάνουμε για την πατρίδα, θα πεθάνουμε για τον ρωσικό λαό, που πρέπει να απελευθερωθεί από αυτούς που βομβαρδίζουν άμαχο πληθυσμό», ανέφερε ο κ. Πριγκόζιν.

Στο διάγγελμά του ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μάχονται για τη ζωή και την ασφάλεια του ρωσικού λαού, επέμεινε πως δεν «θα επιτρέψει» να ξεσπάσει «εμφύλιος πόλεμος» στη Ρωσία και στάθηκε στο ότι χρειάζεται «ενότητα» δυνάμεων και να παραμεριστούν οι διαφορές. Διαβεβαίωσε πως θα υπερασπιστεί το Σύνταγμα της χώρας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την, όπως την χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος, "ένοπλη ανταρσία" της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

Και ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ κάλεσε σήμερα τους Ρώσους να συσπειρωθούν γύρω από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εν μέσω της ένοπλης ανταρσίας από την μισθοφορική οργάνωση Wagner.

Να υποστηριχθεί ο Πούτιν ζήτησαν επίσης οι πρόεδροι των δύο σωμάτων του ρωσικού κοινοβουλίου.

"Οι βουλευτές της Δούμα (...) υποστηρίζουν την συσπείρωση των δυνάμεων και υποστηρίζουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων", σημειώνει σε ανάρτησή του στο Telegram ο πρόεδρος της κάτω βουλής Βιάτσεσλαβ Βολόντιν.

"Η ισχύς" της Ρωσίας βρίσκεται στην "ενότητα (...) και στην ιστορική μας έλλειψη ανοχής στις προδοσίες και τις προκλήσεις", υπογράμμισε παράλληλα η πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Βαλεντίνα Ματβιένκο.

Απ΄΄ο την πλευρά του, ο προκαθήμενος της πανίσχυρης Ορθόδοξης Εκκλησίας κάλεσε σήμερα για την ανάγκη ενότητας, για την αντιμετώπιση της ένοπλης ανταρσίας από την εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ.

Η ανακοίνωση του Πατριάρχη Κύριλλου ανέφερε:

“Οποιεσδήποτε προσπάθειες για την πρόκληση αναταραχής στη χώρα, είναι το μεγαλύτερο έγκλημα, για το οποίο, δεν υπάρχει δικαιολογία. Προσεύχομαι για την ειρηνική επίλυση της παρούσας κατάστασης και καλώ όσους πήραν τα όπλα και είναι έτοιμοι να τα χρησιμοποιήσουν κατά των αδελφών τους να έρθουν στα λογικά τους”.

Ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ ανέφερε σήμερα ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Γεβγκένι Πριγκόζιν ηγέτη της εταιρείας μισθοφόρων Βάγκνερ, αλλά και να χρησιμοποιήσουν σκληρές μεθόδους, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Καντίροφ σε μία ανακοίνωσή του, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Πριγκόζιν ως “μία πισώπλατη μαχαιριά” καλώντας τους Ρώσους στρατιώτες να μην αποδεχτούν οποιεσδήποτε “προκλητικές ενέργειες”.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε νωρίτερα σήμερα τον Λευκορώσο ομόλογό του Αλεξάντρ Λουκασένκο για την κατάσταση στη Ρωσία, σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της λευκορωσικής προεδρίας στο Telegram.

"Ο Ρώσος πρόεδρος τηλεφώνησε το πρωί στον Λευκορώσο πρόεδρο" για να τον ενημερώσει "για την κατάσταση στη Ρωσία", μετέδωσε παράλληλα το λευκορωσικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Λουκασένκο.

Πρόκειται για την πρώτη επαφή με ξένο ηγέτη που είχε ο Πούτιν από χθες, Παρασκευή, το βράδυ που άρχισε η ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, του Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος εξεγέρθηκε εναντίον της ρωσικής στρατιωτικής ιεραρχίας.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Τοκάγιεφ, περιγράφοντας τα γεγονότα στη Ρωσία ως μία εσωτερική υπόθεση και τονίζοντας ότι η τήρηση του νόμου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της σταθερότητας στη Ρωσία.

Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τοκάγιεφ για την κατάσταση στη Ρωσία, σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο του Καζακστάν και τον ευχαρίστησε για την κατανόηση που εξέφρασε το Καζακστάν.

Ο ρωσικός στρατός διεξάγει σήμερα επιχειρήσεις "μάχης" στην περιφέρεια Βορονέζ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία σε απόσταση περίπου 600 χιλιομέτρων νότια της Μόσχας, στο πλαίσιο του καθεστώτος αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που επιβλήθηκε, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μετά την ένοπλη ανταρσία της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner.

"Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης", διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Η Βορονέζ βρίσκεται στα μέσα της απόστασης ανάμεσα στη Μόσχα και την πόλη Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, όπου η Wagner δήλωνε νωρίς σήμερα το πρωί ότι έθεσε υπό τον έλεγχό της στρατιωτικές υποδομές.

Νωρίτερα σήμερα ρωσική πηγή ασφαλείας είχε δηλώσει επίσης στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην πόλη Βορονέζ. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την πληροφορία αυτή.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Βορόνεζ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπαθούν να κατασβήσουν τις φλόγες που ξέσπασαν σε μια δεξαμενή καυσίμων σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου.

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και 30 μονάδες έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

