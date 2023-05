Ξεκίνησε η ψηφοφορία των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έχουν εγγραφεί 4.938 άτομα ενώ σ' όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 12 εκλογικά τμήματα.

Στις 9 ώρα Ελλάδος ξεκίνησε η ψηφοφορία των Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου. Στους Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους έχουν εγγραφεί 4.938 άτομα ενώ σ' όλη τη χώρα έχουν δημιουργηθεί 12 εκλογικά τμήματα. Από αυτά οκτώ στο Λονδίνο (3.982 εγγεγραμμένοι) και από ένα σε: Εδιμβούργο (282) , Γλασκόβη (150) , Μπέρμιγχαμ (274) και Λιντς (250).

Πιο συγκεκριμένα τα εκλογικά κέντρα έχουν ως εξής:

- Λονδίνο: 4 εκλογικά τμήματα στην Πρεσβεία (1Α Holland Park, W11 3TP) και 4 στο Ελληνικό Σχολείο (3 Pierrepoint Rd, W3 9JR West Acton).

- Γλασκόβη: στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Λουκά (Greek Orthodox Cathedral of Saint Luke, 27 Dundonald Rd, Glasgow G12 9LL)

- Εδιμβούργο: στο Ελληνικό Σχολείο Αγ. Ανδρέα Εδιμβούργου, το οποίο στεγάζεται στο οικόπεδο της παλαιάς Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Αγ. Ανδρέα, 2 Meadow Ln, Edinburg, EH8 9 NR

- Λιντς: στο κτίριο Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Τριών Ιεραρχών, (Greek Orthodox Community of Leeds, The three Hierarchs, 57 Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU)

- Μπέρμιγχαμ: στο κτίριο της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, (The Midlands Greek and Cypriot Association, Magnet Centre Park Approach, Birmingham B23 7SJ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ