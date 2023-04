Σουδάν: Μαίνονται οι συγκρούσεις - Αίγυπτος και Νότιο Σουδάν προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν

Χαοτική η κατάσταση στη χώρα, την ώρα που ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών. Εκκλήσεις από τη διεθνή κοινότητα για παύση των εχθροπραξιών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 15:53

Η σουδανική πρωτεύουσα συνταρασσόταν το βράδυ του Σαββάτου από πυρά και εκρήξεις, έπειτα από μια μέρα αιματηρών οδομαχιών, αεροπορικών επιδρομών κι ανταλλαγών απειλών μεταξύ των δυο στρατηγών στην εξουσία στο Σουδάν από το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021.

Στο Χαρτούμ, όπου από τους λιγοστούς πολίτες που βγήκαν έξω χθες το πρωί οι πιο πολλοί γύρισαν σπίτια τους τρέχοντας, στήλες πυκνού καπνού υψώνονταν από βάσεις του στρατού και παραστρατιωτικών, καθώς και το διεθνές αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Ένωση Σουδανών Γιατρών -πρόσκειται στο δημοκρατικό κίνημα-, οι εχθροπραξίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 56 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους τουλάχιστον 595. Δεν είναι σαφές πόσα από τα θύματα είναι άμαχοι.

Νωρίτερα χθες, η ΜΚΟ έκανε λόγο για τρεις άμαχους νεκρούς.

Όλη μέρα χθες, οι εκκλήσεις προς τις αντίπαλες πλευρές να παύσουν πυρ διαδέχονταν η μια την άλλη: από τον ΟΗΕ, από την Ουάσιγκτον, από τη Μόσχα, από τη Ρώμη, από το Ριάντ, από την Αφρικανική Ένωση, από τον Αραβικό Σύνδεσμο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον πρώην πρωθυπουργό της μεταβατικής κυβέρνησης Αμπντάλα Χάμντοκ...

Μάταια.

Σήμερα, ο Αραβικός Σύνδεσμος οργανώσει εσπευσμένα έκτακτη σύνοδο για το Σουδάν, κατόπιν αιτήματος του Καΐρου, όπου εδρεύει ο οργανισμός, και του Ριάντ. Πρόκειται για κράτη-συμμάχους του σουδανικού στρατού, που έχει εμπλακεί σε σύγκρουση με τους παραστρατιωτικούς· οι τελευταίοι επιδιώκουν να τον ανατρέψουν, πλέον θέλουν να πάρουν αυτοί την εξουσία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντόνιο Γκουτέρες, συζήτησε με τους ηγέτες των δυο πλευρών, τον αρχηγό των ένοπλων δυνάμεων στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και τον επικεφαλής των παραστρατιωτικών, τον Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, καθώς και με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, και αξίωσε «να σταματήσει αμέσως η βία».

